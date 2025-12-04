Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с пенсиями
В России активизировались телефонные аферисты, которые представляются работниками Пенсионного фонда РФ. Они пытаются выманить у граждан личные данные и получить доступ к банковским счетам, пишет РИА Новости.
Злоумышленники используют предлог перерасчёта пенсионных выплат за 2016–2018 годы. В ходе разговора они создают видимость легитимности, называя жертве первые цифры банковской карты. Затем аферисты убеждают человека сообщить номер целиком и код из SMS-сообщения.
По данным издания, уже зафиксированы случаи, когда доверчивые граждане теряли сбережения после общения с мошенниками. Важно помнить, что настоящие сотрудники Пенсионного фонда никогда не запрашивают по телефону сведения банковских карт и не просят отправлять SMS-коды.
