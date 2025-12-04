Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с пенсиями

04 декабря 2025, 05:55

Мошенники начали выманивать у россиян деньги под предлогом перерасчета пенсии

Фото: istockphoto / artoleshko

В России активизировались телефонные аферисты, которые представляются работниками Пенсионного фонда РФ. Они пытаются выманить у граждан личные данные и получить доступ к банковским счетам, пишет РИА Новости.