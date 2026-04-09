Майские пенсии россиянам выплатят досрочно — СФР

09 апреля 2026, 12:14

СФР: Майские пенсии россиянам выплатят до 30 апреля

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В связи с майскими праздниками некоторые российские пенсионеры получат пенсию за май досрочно — уже в апреле.





Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России (СФР), досрочная выплата затронет всех граждан, получающих средства через банки. Выплаты через почту доставят по обычному графику.



Перечисление средств произойдет до 30 апреля. Это касается пенсионеров, у которых дата получения пенсии через банк выпадает на период с 1-го по 4-е число месяца. Досрочная выплата распространяется на все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Никаких дополнительных заявлений подавать не требуется — деньги поступят автоматически.



В СФР также отметили, что вместе с пенсией досрочно перечислят и другие выплаты фонда, если они обычно приходят на тот же счет. Доставка пенсий через банки вернется к стандартному графику с 5 мая. Почтальоны же начнут доставку на дом 2-3 мая. Получить выплату в кассах почтовых отделений также можно будет с этого времени. Общий период доставки пенсий по почте продлится до 25 мая.



