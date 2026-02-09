В Госдуме объяснили, кому положена пенсия по потере кормильца

09 февраля 2026, 15:20

Фото: Istock/Denis Vostrikov

В России действуют три вида пенсий по случаю потери кормильца. Какую из них может получить семья, зависит от статуса умершего. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.





В беседе с «RT» Говырин пояснил, что если у кормильца был страховой стаж, семье назначат страховую пенсию. Государственную пенсию получают семьи военнослужащих-призывников, ликвидаторов аварий и космонавтов. Если стажа нет, семья может претендовать на социальную пенсию.

«Для детей до 18 лет иждивение доказывать не нужно, а с 2026 года социальная пенсия им назначается вообще без заявления — автоматически со дня смерти кормильца», — подчеркнул эксперт.