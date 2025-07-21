Достижения.рф

Сквад стримеров «STAYA»: кто входит в состав, какой контент они снимают и почему стали популярными

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Российский стримерский сквад STAYA за последние два года превратился в один из самых громких феноменов Twitch. Они собирают миллионные просмотры, устраивают дерзкие IRL-трансляции и стабильно попадают в топы по популярности. О том, кто входит в состав команды, какой контент помогает им удерживать внимание зрителей и сколько они зарабатывают, расскажет «Радио 1».



Кто такие STAYA и как они появились

STAYA — это известный коллектив стримеров из России и стран СНГ, объединившийся в январе 2021 года. Команда сформировалась как медийный сквад, ориентированный на совместное создание контента на платформах Twitch и YouTube.

За короткое время STAYA стала одним из самых узнаваемых стримерских объединений русскоязычного сегмента. Коллектив привлёк внимание благодаря активному взаимодействию между участниками, совместным играм, трансляциям в реальной жизни (IRL) и вирусному контенту, который быстро расходился в социальных сетях.

Кто входит в состав STAYA

Первоначально сквад сформировали три ключевые фигуры: Самвел «steel» Оганджанян, Равшан «RavshanN» Джульпаев, Ренат «renatko» Пашаев.

STAYA (фото: Instagram* / topsem)
Каждый из них регулярно участвует в коллаборациях и стримах, внося вклад в разнообразие контента и укрепляя бренд сквада.

Почему STAYA стала популярной

STAYA получила широкую известность благодаря нескольким ключевым факторам:
  • виральный игровой контент: основу эфиров составляет GTA V RP — формат, в котором участники примеряют на себя роли в игровом городе. Благодаря харизматичной подаче и живым ситуациям зрители легко вовлекаются в происходящее;
  • IRL‑жизнь на камеру: участники транслируют свою жизнь в прямом эфире. Автогонки, различные мероприятия, шутки — за счет этого растет количество просмотров. Контент сквада интересен не только геймерам, но и поклонникам автокультуры, лайфстайла и IRL‑видео.
  • признание в индустрии: STAYA дважды получила награду «Сквад года» на премии SLAY в 2023 и 2024 годах, подтверждая лидерство среди стримерских объединений региона;

Сколько зарабатывает STAYA

Достоверные данные о доходах участников STAYA не публикуются. Тем не менее можно выделить основные каналы монетизации:

  • партнёрские соглашения и амбассадорство

В 2025 году коллектив стал амбассадором букмекерской компании BetBoom, что обеспечило им стабильный доход и участие в брендированных проектах.

  • доходы с платформ: Twitch и YouTube

Монетизация через подписки, донаты и рекламу приносит стримерам ощутимый доход. Например, трансляции SLAY собирали свыше 6 миллионов просмотров и более миллиона уникальных зрителей.

  • коллаборации и спонсорские проекты

Участие в совместных видео с другими блогерами (LunaCom, Boostera, Bruletova и др.) также приносит доход и расширяет аудиторию. С учётом масштаба активности можно предположить совокупный доход сквада в пределах сотен тысяч долларов в год, особенно с учётом быстро растущей фанбазы и спонсорских контрактов.

STAYA (фото: Instagram* / topsem)

Какой контент создаёт STAYA

Контент сквада разнообразен, что позволяет охватывать широкую аудиторию и удерживать интерес зрителей.

  • Игровые стримы

Наиболее популярное направление — GTA V RP. Также проводятся шоу-матчи по CS2, Dota 2 и другим популярным дисциплинам.

  • IRL-контент

Поездки по городам, автопутешествия, яхтенные туры, встречи с подписчиками и даже реалити-элементы — всё это транслируется в прямом эфире.

  • Развлекательные форматы и Just Chatting

STAYA активно использует формат «реакций» на тренды TikTok, видеоинтервью на улицах, обсуждение тем из жизни и интернет-культуры.

Сильная харизма участников, юмор, рискованное поведение на камеру делают контент динамичным и привлекательным.

Личная жизнь участников STAYA

О личной жизни участников сквада известно мало: они практически не раскрывают подробности вне стримов.

Равшан RavshanN Джульпаев: от тренера по карате до популярного стримера Twitch


На платформе Twitch у Джульпаева более 825 тысяч подписчиков. Он родился 3 октября 1993 года в Апшеронске Краснодарского края и провёл детство в этом городе.

После получения высшего образования он вернулся в родной город и начал работать тренером в секции по карате. В свободное время помогал отцу и увлекался видеоиграми, в частности Dota 2. Со временем интерес к этой игре угас, и Равшан переключился на GTA 5, где создавал собственные серверы и активно отыгрывал различные роли.

Именно в этот период он решил попробовать себя в стриминге. Первая трансляция прошла успешно: находясь в образе шефа полиции, RavshanN шутил, общался с друзьями и сразу собрал аудиторию в 100 зрителей — впечатляющий результат для новичка. После этого Джульпаев начал регулярно вести стримы, что позволило ему постепенно наращивать аудиторию и стать одним из заметных российских стримеров. О личной жизни RavshanN предпочитает не распространяться.

Steel: от Minecraft до Fortnite и сотен тысяч зрителей на стримах


Самвел Оганджанян, известный в сети как Steel, родился 26 августа 1997 года в городе Сызрань Самарской области. Сегодня он живёт и работает в Москве, где активно развивает свою карьеру стримера. Первые шаги в индустрии он сделал на YouTube, где создавал летсплеи по Minecraft. Этот опыт позволил ему собрать начальную аудиторию и получить первые навыки в работе с контентом. Позже Steel переключился на Fortnite. Помимо игровой индустрии, Steel известен своей страстью к автомобилям.

STAYA (фото: Instagram* / topsem)
Информации о личной жизни, семье или отношениях Steel в открытых источниках нет — стример предпочитает сохранять эти аспекты в тайне.

Renatko: от видео по CS до топовых стримов и автомобильных обзоров


Ренат Пашаев, известный в сети как renatko, родился 20 июня 1999 года в Грузии. Свою карьеру в интернете начал с развития YouTube-канала, где публиковал видео по игре Counter-Strike. В 2015 году Ренат перешёл на Twitch и занялся стримингом. Сегодня у renatko два активных канала: один посвящён игровым трансляциям, другой — обзорам автомобилей. Последний уже привлёк более 60 тысяч подписчиков.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0