Сквад стримеров «STAYA»: кто входит в состав, какой контент они снимают и почему стали популярными
Российский стримерский сквад STAYA за последние два года превратился в один из самых громких феноменов Twitch. Они собирают миллионные просмотры, устраивают дерзкие IRL-трансляции и стабильно попадают в топы по популярности. О том, кто входит в состав команды, какой контент помогает им удерживать внимание зрителей и сколько они зарабатывают, расскажет «Радио 1».
Кто такие STAYA и как они появилисьSTAYA — это известный коллектив стримеров из России и стран СНГ, объединившийся в январе 2021 года. Команда сформировалась как медийный сквад, ориентированный на совместное создание контента на платформах Twitch и YouTube.
За короткое время STAYA стала одним из самых узнаваемых стримерских объединений русскоязычного сегмента. Коллектив привлёк внимание благодаря активному взаимодействию между участниками, совместным играм, трансляциям в реальной жизни (IRL) и вирусному контенту, который быстро расходился в социальных сетях.
Кто входит в состав STAYAПервоначально сквад сформировали три ключевые фигуры: Самвел «steel» Оганджанян, Равшан «RavshanN» Джульпаев, Ренат «renatko» Пашаев.
Каждый из них регулярно участвует в коллаборациях и стримах, внося вклад в разнообразие контента и укрепляя бренд сквада.
Почему STAYA стала популярнойSTAYA получила широкую известность благодаря нескольким ключевым факторам:
- виральный игровой контент: основу эфиров составляет GTA V RP — формат, в котором участники примеряют на себя роли в игровом городе. Благодаря харизматичной подаче и живым ситуациям зрители легко вовлекаются в происходящее;
- IRL‑жизнь на камеру: участники транслируют свою жизнь в прямом эфире. Автогонки, различные мероприятия, шутки — за счет этого растет количество просмотров. Контент сквада интересен не только геймерам, но и поклонникам автокультуры, лайфстайла и IRL‑видео.
- признание в индустрии: STAYA дважды получила награду «Сквад года» на премии SLAY в 2023 и 2024 годах, подтверждая лидерство среди стримерских объединений региона;
Сколько зарабатывает STAYAДостоверные данные о доходах участников STAYA не публикуются. Тем не менее можно выделить основные каналы монетизации:
партнёрские соглашения и амбассадорство
доходы с платформ: Twitch и YouTube
коллаборации и спонсорские проекты
Какой контент создаёт STAYAКонтент сквада разнообразен, что позволяет охватывать широкую аудиторию и удерживать интерес зрителей.
Игровые стримы
IRL-контент
Развлекательные форматы и Just Chatting
Сильная харизма участников, юмор, рискованное поведение на камеру делают контент динамичным и привлекательным.
Личная жизнь участников STAYAО личной жизни участников сквада известно мало: они практически не раскрывают подробности вне стримов.
Равшан RavshanN Джульпаев: от тренера по карате до популярного стримера Twitch
На платформе Twitch у Джульпаева более 825 тысяч подписчиков. Он родился 3 октября 1993 года в Апшеронске Краснодарского края и провёл детство в этом городе.
После получения высшего образования он вернулся в родной город и начал работать тренером в секции по карате. В свободное время помогал отцу и увлекался видеоиграми, в частности Dota 2. Со временем интерес к этой игре угас, и Равшан переключился на GTA 5, где создавал собственные серверы и активно отыгрывал различные роли.
Именно в этот период он решил попробовать себя в стриминге. Первая трансляция прошла успешно: находясь в образе шефа полиции, RavshanN шутил, общался с друзьями и сразу собрал аудиторию в 100 зрителей — впечатляющий результат для новичка. После этого Джульпаев начал регулярно вести стримы, что позволило ему постепенно наращивать аудиторию и стать одним из заметных российских стримеров. О личной жизни RavshanN предпочитает не распространяться.
Steel: от Minecraft до Fortnite и сотен тысяч зрителей на стримах
Самвел Оганджанян, известный в сети как Steel, родился 26 августа 1997 года в городе Сызрань Самарской области. Сегодня он живёт и работает в Москве, где активно развивает свою карьеру стримера. Первые шаги в индустрии он сделал на YouTube, где создавал летсплеи по Minecraft. Этот опыт позволил ему собрать начальную аудиторию и получить первые навыки в работе с контентом. Позже Steel переключился на Fortnite. Помимо игровой индустрии, Steel известен своей страстью к автомобилям.
Информации о личной жизни, семье или отношениях Steel в открытых источниках нет — стример предпочитает сохранять эти аспекты в тайне.
Renatko: от видео по CS до топовых стримов и автомобильных обзоров
Ренат Пашаев, известный в сети как renatko, родился 20 июня 1999 года в Грузии. Свою карьеру в интернете начал с развития YouTube-канала, где публиковал видео по игре Counter-Strike. В 2015 году Ренат перешёл на Twitch и занялся стримингом. Сегодня у renatko два активных канала: один посвящён игровым трансляциям, другой — обзорам автомобилей. Последний уже привлёк более 60 тысяч подписчиков.