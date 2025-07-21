21 июля 2025, 17:19

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Российский стримерский сквад STAYA за последние два года превратился в один из самых громких феноменов Twitch. Они собирают миллионные просмотры, устраивают дерзкие IRL-трансляции и стабильно попадают в топы по популярности. О том, кто входит в состав команды, какой контент помогает им удерживать внимание зрителей и сколько они зарабатывают, расскажет «Радио 1».





Содержание Кто такие STAYA и как они появились Кто входит в состав STAYA Почему STAYA стала популярной Сколько зарабатывает STAYA партнёрские соглашения и амбассадорство доходы с платформ: Twitch и YouTube коллаборации и спонсорские проекты Какой контент создаёт STAYA Игровые стримы IRL-контент Развлекательные форматы и Just Chatting Личная жизнь участников STAYA Равшан RavshanN Джульпаев: от тренера по карате до популярного стримера Twitch Steel: от Minecraft до Fortnite и сотен тысяч зрителей на стримах Renatko: от видео по CS до топовых стримов и автомобильных обзоров

Кто такие STAYA и как они появились

Кто входит в состав STAYA

STAYA (фото: Instagram* / topsem)



Почему STAYA стала популярной

виральный игровой контент: основу эфиров составляет GTA V RP — формат, в котором участники примеряют на себя роли в игровом городе. Благодаря харизматичной подаче и живым ситуациям зрители легко вовлекаются в происходящее;

IRL‑жизнь на камеру: участники транслируют свою жизнь в прямом эфире. Автогонки, различные мероприятия, шутки — за счет этого растет количество просмотров. Контент сквада интересен не только геймерам, но и поклонникам автокультуры, лайфстайла и IRL‑видео.

признание в индустрии: STAYA дважды получила награду «Сквад года» на премии SLAY в 2023 и 2024 годах, подтверждая лидерство среди стримерских объединений региона;

Сколько зарабатывает STAYA

партнёрские соглашения и амбассадорство

доходы с платформ: Twitch и YouTube

коллаборации и спонсорские проекты

STAYA (фото: Instagram* / topsem)



Какой контент создаёт STAYA

Игровые стримы

IRL-контент

Развлекательные форматы и Just Chatting

Личная жизнь участников STAYA

Равшан RavshanN Джульпаев: от тренера по карате до популярного стримера Twitch

Steel: от Minecraft до Fortnite и сотен тысяч зрителей на стримах

STAYA (фото: Instagram* / topsem)



Renatko: от видео по CS до топовых стримов и автомобильных обзоров