Автоэксперт Попов рассказал, от чего зависит срок службы автомобиля

21 июля 2025, 15:28

Дмитрий Попов заявил, что эксплуатация и качество обслуживания машины очень важны

Фото: Istock/Kunakorn Rassadornyindee

Член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов рассказал, что срок службы автомобиля зависит от эксплуатации и качества обслуживания.





В беседе с «Татар-информ» Попов, приведя цитату из фильма «Москва слезам не верит», заявил, что «автомобиль, если с ним правильно обращаться, 100 лет может прослужить».

«Срок службы автомобиля зависит от того, как долго мы машину правильно и грамотно эксплуатируем: как часто меняем запчасти и расходные материалы, какого качества запчасти используем, обрабатываем ли мы автомобиль «антикором», — сказал автоэксперт.