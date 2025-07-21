Автоэксперт Попов рассказал, от чего зависит срок службы автомобиля
Дмитрий Попов заявил, что эксплуатация и качество обслуживания машины очень важны
Член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов рассказал, что срок службы автомобиля зависит от эксплуатации и качества обслуживания.
В беседе с «Татар-информ» Попов, приведя цитату из фильма «Москва слезам не верит», заявил, что «автомобиль, если с ним правильно обращаться, 100 лет может прослужить».
«Срок службы автомобиля зависит от того, как долго мы машину правильно и грамотно эксплуатируем: как часто меняем запчасти и расходные материалы, какого качества запчасти используем, обрабатываем ли мы автомобиль «антикором», — сказал автоэксперт.Дмитрий добавил, что пробег играет очень важную роль в сроке службы автомобиля. По его мнению, большое количество «откатанных» километров сильно влияет на выработку ресурса машины. Тем не менее Попов пояснил, что всё зависит от того, как автомобиль ремонтируется и обслуживается.