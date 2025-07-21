21 июля 2025, 12:09

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

Новолуние во Льве, которое состоится 24 июля, это хорошее время для того, чтобы поверить в свои силы, изменить свой образ жизни в лучшую сторону. Благоприятно мечтать.