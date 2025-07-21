«Беречь себя»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 21 по 27 июля
Новолуние во Льве, которое состоится 24 июля, это хорошее время для того, чтобы поверить в свои силы, изменить свой образ жизни в лучшую сторону. Благоприятно мечтать.
В сфере карьеры успех будет сопутствовать тем, кто упорно трудиться и умеет добиваться видимых результатов. Хорошо быть ответственными и практичными.
В любви лучше отложить выяснение отношений. Хорошо искать общие интересы, самими создавать атмосферу радости и поднимать друг другу настроение.
В сфере здоровья надо беречь себя и относиться ко всему с мудростью.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
У Овна расширится кругозор. Его мировоззрение существенно дополнится, и он сможет решить вопрос, который давно откладывал.
Телец почувствует желание развивать свой вкус. Он сможет рассмотреть эстетику в фильмах, произведениях искусства.
Близнецы откажутся от легкомысленного поведения. Им благоприятно быть сосредоточенными и осторожными. Уединение может дать хороший продуктивный результат.
Рак почувствует потребность в романтике. Чувство влюблённости его вдохновит, и его мироощущение станет позитивнее.
Льву необходимо близкое и доверительное общение. Единомышленники и друзья окружат его тёплыми эмоциями и добротой.
Дева сможет справится с трудными задачами. Ей надо продемонстрировать свои успехи и показать себя с лучшей стороны.
Весы будут ощущать гармонию с собой и миром. Во взаимоотношениях они найдут компромиссы.
Скорпион благодаря своим стараниям внесёт перемены в жизнь. Он справиться со всеми препятствиями.
Стрельцу надо учитывать сопутствующие расходы. Больше внимания потребуется в финансовой сфере.
У Козерога сентиментальное настроение пробудит чувства. Счастливые моменты наполнят его жизнь.
Водолей будет полон решимости и смелости. Умеренный риск и продуманная авантюра благоприятны.
Рыбы ловко справятся с потоком информации. Они узнают много нового и интеллектуально вырастут.
Читайте также: