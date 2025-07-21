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«Беречь себя»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 21 по 27 июля

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

Новолуние во Льве, которое состоится 24 июля, это хорошее время для того, чтобы поверить в свои силы, изменить свой образ жизни в лучшую сторону. Благоприятно мечтать.



В сфере карьеры успех будет сопутствовать тем, кто упорно трудиться и умеет добиваться видимых результатов. Хорошо быть ответственными и практичными.

В любви лучше отложить выяснение отношений. Хорошо искать общие интересы, самими создавать атмосферу радости и поднимать друг другу настроение.

В сфере здоровья надо беречь себя и относиться ко всему с мудростью.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

У Овна расширится кругозор. Его мировоззрение существенно дополнится, и он сможет решить вопрос, который давно откладывал.

Телец почувствует желание развивать свой вкус. Он сможет рассмотреть эстетику в фильмах, произведениях искусства.

Близнецы откажутся от легкомысленного поведения. Им благоприятно быть сосредоточенными и осторожными. Уединение может дать хороший продуктивный результат.

Рак почувствует потребность в романтике. Чувство влюблённости его вдохновит, и его мироощущение станет позитивнее.

Льву необходимо близкое и доверительное общение. Единомышленники и друзья окружат его тёплыми эмоциями и добротой.

Дева сможет справится с трудными задачами. Ей надо продемонстрировать свои успехи и показать себя с лучшей стороны.

Весы будут ощущать гармонию с собой и миром. Во взаимоотношениях они найдут компромиссы.

Скорпион благодаря своим стараниям внесёт перемены в жизнь. Он справиться со всеми препятствиями.

Стрельцу надо учитывать сопутствующие расходы. Больше внимания потребуется в финансовой сфере.

У Козерога сентиментальное настроение пробудит чувства. Счастливые моменты наполнят его жизнь.

Водолей будет полон решимости и смелости. Умеренный риск и продуманная авантюра благоприятны.

Рыбы ловко справятся с потоком информации. Они узнают много нового и интеллектуально вырастут.

Анастасия Панченко

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