10 сентября 2026, 15:53

Фото: iStock/victorass88

Холод от окон, сквозняки и запотевшие стекла способны испортить уют даже в хорошо отапливаемой квартире. Подготовить рамы к зиме можно своими силами: достаточно найти проблемные участки, очистить поверхности и выбрать подходящий способ герметизации. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему из окон дует зимой Как подготовить окно к утеплению Утепление пластиковых окон: проверьте уплотнитель Как отрегулировать створки на зимний период Чем заклеить щели на деревянных окнах Когда пригодится оконная пленка Как утеплить откосы и подоконник Плотные шторы и правильная расстановка мебели Почему нельзя полностью отказываться от проветривания Частые ошибки при утеплении окон Когда стоит обратиться к мастеру

Почему из окон дует зимой

Фото: iStock/Marina Gordejeva

Как подготовить окно к утеплению

Утепление пластиковых окон: проверьте уплотнитель

Фото: iStock/SasinParaksa

Как отрегулировать створки на зимний период

Чем заклеить щели на деревянных окнах

Фото: iStock/İslam Akınca

Когда пригодится оконная пленка

Как утеплить откосы и подоконник

Плотные шторы и правильная расстановка мебели

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Почему нельзя полностью отказываться от проветривания

Частые ошибки при утеплении окон

Фото: iStock/NataKor

Когда стоит обратиться к мастеру