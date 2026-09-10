Отоларинголог посоветовала делать специальную гимнастику при потере обоняния

10 сентября 2026, 11:06

Фото: iStock/Alona Siniehina

Потерянное после перенесенного ОРВИ обоняние у 70–80% пациентов обычно восстанавливается в течение 21–28 дней. Об этом сообщила заведующая оториноларингологическим отделением Кузбасского клинического госпиталя для ветеранов войн имени Н. Н. Бурдина Юлия Горелкина.





В разговоре с изданием VSE42.RU врач пояснила, что потеря обоняния происходит из-за отёка и воспаления. При выраженной заложенности носа можно использовать сосудосуживающие спреи. Однако это можно делать не дольше 3–5 дней.





«Помогает обонятельная тренировка — каждое утро вдыхать четыре разных резких аромата, например эвкалипт, лимон, розу и гвоздику. Также полезно орошение полости носа изотоническим раствором в виде спрея или назального душа», — посоветовала Горелкина.