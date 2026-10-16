Диетолог раскрыла, кому противопоказан банановый сок
Член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева раскрыла, кому противопоказан банановый сок. Об этом пишет «Москва 24».
По ее словам, бананы богаты полезными элементами, включая калий, магний и витамины группы B. Однако напитки на их основе обычно содержат меньше клетчатки, чем целые фрукты, что способствует более быстрому усвоению сахаров. Кроме того, в таких продуктах могут присутствовать фруктовые концентраты, увеличивающие содержание углеводов, даже если на этикетке указано отсутствие добавленного сахара.
Согласно мнению Писаревой, людям с инсулинорезистентностью и диабетом второго типа следует внимательно изучать состав таких продуктов. При проблемах с почками ограничение может быть связано с высоким содержанием калия. Для перекуса врач рекомендует выбирать цельный банан. Тем, у кого нет противопоказаний к употреблению банановых напитков, специалист советует готовить их дома, например, смешивая мякоть фрукта с кефиром или йогуртом.
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