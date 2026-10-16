Диетолог раскрыла, кому противопоказан банановый сок

16 октября 2026, 09:20

Диетолог Писарева: банановый сок противопоказан при диабете и болезнях почек

Фото: iStock/Sergey Ovchinnikov

Член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева раскрыла, кому противопоказан банановый сок. Об этом пишет «Москва 24».