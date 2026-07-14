«Сладкая угроза»: Россиян предупредили об опасности любимых летних ягод

14 июля 2026, 13:45

Врач Дианова: переедание ягод может привести к поносу и сильному вздутию

Фото: iStock/Bojsha65

Лето — время витаминного безумия. Мы сметаем с прилавков клубнику и черешню килограммами, искренне веря, что это укрепит здоровье. Но гастроэнтерологи бьют тревогу: ягоды могут быть опаснее, чем вы думаете.





Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» объяснила, что 500 граммов любимой малины — это уже передозировка, потому что в ягодах содержатся преимущественно водорастворимые витамины.





«Мы не можем их накопить, они должны к нам поступать ежедневно. Разовая норма не должна превышать 150–200 граммов на человека. Если вы действительно съедите больше полукилограмма любых ягод, у вас что-то заболит, потому что сочетание фруктозы, органических кислот и клетчатки вызывает дискомфорт. У кого-то будет понос, у кого-то — безумное вздутие. Это называется дисахаридазная недостаточность», — предупредила она.

«Ягоды — быстропортящийся продукт. На рынках и в магазинах часто продают красивые упаковки, но под верхним слоем могут прятаться подпорченные плоды. Если плесень попала на одну ягоду, для здорового человека это может пройти незаметно, но для людей с болезнью Крона, язвенным колитом или пожилых (60+) это опасно», — сказала Дианова.

«Идите за ягодами вечером, когда вы уже сытые. Вы не купите ерунды, зато пройдетесь и подышите воздухом. Купите ровно столько, сколько нужно на завтра, — 150–200 граммов», — посоветовала собеседница.