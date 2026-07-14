Врач скорой помощи Марк Конрой назвал боль и отек в икре опасным признаком

14 июля 2026, 10:40

Фото: iStock/Daria Kulkova

Профессор экстренной медицины Майкл Туртурро предупредил, что серьезные заболевания не всегда сопровождаются невыносимыми ощущениями. Особого внимания требует внезапная интенсивная боль, не ослабевающая со временем, особенно в области груди. Об этом сообщает HuffPost.