Врач скорой помощи Марк Конрой назвал боль и отек в икре опасным признаком
Профессор экстренной медицины Майкл Туртурро предупредил, что серьезные заболевания не всегда сопровождаются невыносимыми ощущениями. Особого внимания требует внезапная интенсивная боль, не ослабевающая со временем, особенно в области груди. Об этом сообщает HuffPost.
Туртурро посоветовал незамедлительно обратиться за помощью, если человек впервые столкнулся с сильной болью или почувствовал ее на фоне проблем с сердцем и сосудами. Врач скорой помощи Марк Конрой назвал тревожным сочетание боли в икроножной мышце с припухлостью и покраснением кожи. Такие симптомы способны указывать на тромбоз глубоких вен.
Еще одним поводом для срочного осмотра медики считают острую разрывающую боль в верхней части спины. Конрой отметил, что подобное состояние иногда связано с повреждением аорты.
Врачи призвали не оставлять без внимания и болезненные ощущения в животе. Среди возможных причин — воспаление почек, камни в мочевыводящих путях и аппендицит. Эти состояния могут требовать экстренного вмешательства.
Чтобы сохранять здоровье, важно придерживаться сбалансированного питания: включать в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, рыбу, нежирное мясо и полезные жиры — например, орехи и растительные масла. Стоит ограничить избыток сахара, соли, фастфуда, колбасных изделий и сладких напитков. Не менее важен питьевой режим: большинству людей полезно регулярно пить воду в течение дня, ориентируясь на жажду, уровень активности и рекомендации врача при хронических заболеваниях.
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