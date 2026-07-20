Сладкий арбуз без рулетки и ароматная дыня: лайфхаки, которые спасут от безвкусной покупки
Выбрать удачный арбуз или дыню с первого раза получается не всегда. Красивый плод порой скрывает водянистую мякоть, а скромная на вид бахчевая культура оказывается сахарной и ароматной. Есть несколько простых лайфхаков, которые помогут не ошибиться у прилавка. Подробнее о них расскажем в материале «Радио 1».
Как выбрать спелый арбузОценивать арбуз стоит сразу по нескольким признакам. Один сухой хвостик или громкий звук не гарантируют сладкую мякоть. Гораздо надёжнее осмотреть кожуру, пятно на боку, вес и форму.
Посмотрите на земляное пятно
Земляным называют участок, которым ягода лежала на грядке. Он должен быть жёлтым или кремовым. Чем насыщеннее оттенок, тем дольше плод зрел под солнцем. Светлое, почти белое пятно часто говорит о раннем сборе. Такой арбуз способен оказаться недозревшим. Слишком большое пятно тоже не считают хорошим знаком. Оно иногда указывает на нехватку солнца и влаги во время роста.
Оцените кожуру
У зрелого плода корка плотная, гладкая и твёрдая. Полосы выглядят контрастно. Поверхность не должна иметь глубоких царапин, трещин, проколов, вмятин или тёмных мокрых участков. Попробуйте слегка провести ногтем по корке. У спелой ягоды верхний слой сложно поцарапать. Если кожица легко продавливается или кажется мягкой, покупку лучше отложить. Матовая поверхность считается более удачным признаком, чем сильный глянец. Однако этот критерий зависит от сорта, поэтому полагаться только на него не стоит.
Возьмите арбуз в руки
Хорошая ягода тяжёлая для своего размера. Большой вес означает, что внутри достаточно сочной мякоти. Слишком лёгкий плод нередко бывает перезревшим, рыхлым или пустоватым. Оптимальный размер зависит от сорта. Для обычной семьи удобно выбрать экземпляр весом от 5 до 8 килограммов. Гигантские арбузы не всегда разочаровывают вкусом, но их сложнее быстро съесть и правильно сохранить.
Постучите по корке
Звук помогает, если использовать его вместе с другими способами. Спелый арбуз обычно отвечает звонко и слегка гулко. При лёгком хлопке ладонью можно почувствовать упругую вибрацию. Глухой стук иногда указывает на перезревшую мякоть. Слишком звонкий и «пустой» звук встречается у незрелых экземпляров. Проверять стоит несколько плодов подряд: так легче заметить разницу.
Проверьте хвостик
Сухая плодоножка часто появляется у созревшего арбуза. Но этот признак не даёт полной гарантии. Хвостик может засохнуть уже после сбора во время перевозки и хранения. Лучше обратить внимание на место крепления плодоножки. Оно должно выглядеть подсохшим и аккуратным. Зелёный свежий хвостик порой говорит о том, что плод сорвали рано.
Обратите внимание на форму
Выбирайте ровный круглый или овальный арбуз без бугров и перекосов. Неровная форма может появиться из-за проблем во время роста. Это не всегда влияет на вкус, однако риск получить неудачную покупку выше. Мелкие коричневые линии, похожие на паутинку, иногда называют «пчелиными следами». Они возникают из-за контакта цветка с насекомыми и микроповреждений кожуры. Такие отметины не служат точным показателем сахаристости, но сами по себе не опасны.
Как выбрать сладкую и спелую дынюДыню проще выбирать по запаху. У зрелого плода он обычно яркий и сладкий. При этом разные сорта пахнут по-разному: одни напоминают мёд, другие — грушу, ваниль или цветы.
Понюхайте плод
Спелая дыня источает приятный насыщенный аромат у противоположного от хвостика конца. Если запаха нет совсем, мякоть может оказаться незрелой. Резкий кислый, винный или приторный аромат говорит о начале брожения. Не покупайте плод с запахом сырости, плесени или гнили. Такие признаки указывают на порчу даже при внешне целой корке.
Нажмите на «носик»
«Носиком» называют часть, где раньше находился цветок. У хорошей дыни она чуть пружинит при лёгком нажатии. Слишком твёрдый носик часто бывает у незрелого плода. Сильная мягкость тоже должна насторожить. Если палец легко проваливается, мякоть внутри могла перезреть. Иногда в таких местах уже начинается гниение.
Осмотрите хвостик и кожуру
Плодоножка у зрелой дыни сухая. Её толщина зависит от сорта, поэтому сравнивать этот параметр не нужно. Главное, чтобы место крепления не было мокрым, потемневшим или покрытым плесенью. На кожуре не должно быть трещин, проколов и влажных пятен. Даже маленькое повреждение открывает путь бактериям. При перевозке и хранении такие участки быстро портятся. У сортов с сетчатой поверхностью рисунок выглядит сухим и рельефным. Слишком гладкая сетка может указывать на ранний сбор. Однако сортовые особенности всегда важнее этого правила.
Оцените вес
Сочная дыня ощущается увесистой. Сравните два одинаковых по размеру плода и возьмите тот, который тяжелее. Лёгкий экземпляр иногда имеет сухую или рыхлую сердцевину. Покупать очень крупную дыню без уверенности в сорте не стоит. Средний размер чаще даёт более предсказуемый результат.
Как не купить испорченный арбуз или дынюДаже спелый плод может оказаться небезопасным, если его неправильно хранили или повредили при перевозке. Внимательный осмотр займёт меньше минуты.
Откажитесь от покупки, если заметили:
- трещины, проколы, следы ударов;
- мягкие участки на корке;
- потемневшие мокрые пятна;
- плесень возле хвостика;
- липкую поверхность;
- кислый, затхлый или бродильный запах;
- следы подтёков и сока.
Не просите продавца надрезать арбуз для проверки зрелости. Через нож и открытую мякоть внутрь легко попадают микроорганизмы. Особенно опасно покупать уже разрезанные куски, которые лежат без упаковки и холодильника. Лучше выбирать бахчевые в стационарных торговых точках, на рынках с оборудованными местами или в магазинах. Уличная продажа возле трассы вызывает вопросы к условиям хранения. Плоды часто стоят на земле, покрываются пылью и контактируют с выхлопами автомобилей. Перед тем как разрезать покупку дома, тщательно вымойте кожуру тёплой водой. Можно использовать чистую губку. Затем вытрите поверхность бумажным полотенцем. Нож тоже должен быть чистым.
Можно ли определить сладость арбуза или дыни по внешним признакамТочно узнать вкус без разреза невозможно. Сладость зависит от сорта, погоды, почвы, полива, времени сбора и условий хранения. Однако внешние признаки заметно повышают шансы выбрать хороший плод. Для арбуза важны жёлтое земляное пятно, большой вес, плотная кожура и ровная форма. Для дыни главными подсказками служат аромат, сухой хвостик, лёгкая мягкость носика и отсутствие повреждений. Не стоит верить советам, которые обещают стопроцентный результат. Например, количество полос, размер пятна или «паутинка» не определяют сахаристость сами по себе. Эти детали работают только в общей оценке. Также не существует надёжного домашнего способа проверить наличие нитратов по цвету прожилок, звуку или поведению мякоти в воде. Для точного анализа нужен специальный прибор и корректное измерение. В сезонных плодах из проверенной торговой точки риск проблем обычно ниже, чем при покупке в сомнительном месте.
Когда лучше покупать арбузы и дыниОсновной сезон российских арбузов и дынь начинается в августе и длится до сентября. В это время на прилавках появляется много плодов, которые успели созреть естественным путём. Выбор становится шире, а цена обычно снижается. В июне и начале июля тоже продают бахчевые. Часть урожая привозят из южных регионов и других стран. Среди ранних плодов встречаются достойные варианты, однако риск купить безвкусный экземпляр выше.
Самый удобный период для покупки — конец августа и первая половина сентября. В это время проще найти сладкие арбузы и ароматные дыни местного или южного происхождения. Смотрите на условия продажи, а не только на дату в календаре. Хороший магазин указывает происхождение товара, соблюдает чистоту и не держит разрезанные куски в тепле.
Как правильно хранить арбуз и дынюЦелые арбузы и дыни не любят жару и прямое солнце. Держите их в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Подойдёт кладовая, прохладная кухня или нижняя полка холодильника, если позволяет размер. Не ставьте плоды рядом с батареей, плитой или окном на солнечной стороне. Высокая температура ускоряет порчу. Также не кладите их вплотную к сильно пахнущим продуктам. Разрезанный арбуз нужно сразу убрать в холодильник. Закройте срез пищевой плёнкой или переложите куски в контейнер с крышкой. Оптимально съесть его в течение суток. Максимальный срок хранения обычно составляет 1–2 дня при температуре холодильника. С дыней действуют те же правила. Её аромат быстро впитывается в другие продукты, поэтому герметичный контейнер особенно полезен. Не оставляйте нарезку на столе надолго. В жаркую погоду она портится значительно быстрее. Если мякоть изменила цвет, стала слизистой, приобрела кислый запах или горький вкус, есть её нельзя. Не пытайтесь срезать подозрительный участок: порча может затронуть внутреннюю часть плода.
Частые вопросы
Как выбрать арбуз девочку и мальчика?
Деление арбузов на «девочек» и «мальчиков» считают народным мифом. Иногда «девочками» называют более круглые плоды с широким пятном от цветка. «Мальчиками» — вытянутые экземпляры с маленькой точкой. Пол плода не влияет на вкус, сочность или количество семечек. Арбуз развивается из цветка, а его форма зависит прежде всего от сорта и условий выращивания. Лучше проверить вес, земляное пятно, корку и отсутствие дефектов.
Правда ли, что сухой хвостик означает спелость?
Частично. Сухая плодоножка может говорить о том, что арбуз или дыня созрели на грядке. Однако она способна высохнуть уже после сбора. Поэтому использовать этот признак отдельно не стоит. Проверьте также кожуру, запах, вес и состояние места крепления хвостика. Комплексная оценка даст более точный результат.
Какой звук должен быть у спелого арбуза?
При постукивании спелый плод звучит звонко и немного гулко. Во время хлопка ладонью чувствуется лёгкая отдача. Такой эффект создаёт сочная и упругая мякоть. Глухой звук иногда встречается у перезревшей ягоды. Слишком высокий и пустой — у недозревшей. Этот способ не даёт гарантии, поэтому не забывайте о жёлтом пятне и весе.
Почему дыня пахнет, но оказывается несладкой?
Аромат говорит о зрелости, но не всегда отражает содержание сахара. На вкус влияют сорт, количество солнца, полив и срок хранения. Плод мог созреть, но получить мало тепла во время роста. Иногда дыня пахнет сильно из-за перезревания. В таком случае мякоть становится мягкой, водянистой или приобретает неприятный привкус. Проверяйте, чтобы носик слегка пружинил, а не продавливался.
Можно ли покупать разрезанный арбуз?
Лучше не покупать половинки и куски, которые лежат открытыми. На мякоть попадают пыль, бактерии и загрязнения с ножа. Особенно рискованно брать нарезку на развалах и в жару. Исключение составляют герметично упакованные куски из холодильной витрины магазина. Проверьте дату фасовки, целостность упаковки и температуру хранения. После покупки сразу отвезите продукт домой и съешьте как можно скорее.