20 июля 2026, 16:09

Фото: iStock/Vitalina

Выбрать удачный арбуз или дыню с первого раза получается не всегда. Красивый плод порой скрывает водянистую мякоть, а скромная на вид бахчевая культура оказывается сахарной и ароматной. Есть несколько простых лайфхаков, которые помогут не ошибиться у прилавка. Подробнее о них расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как выбрать спелый арбуз Как выбрать сладкую и спелую дыню Как не купить испорченный арбуз или дыню Можно ли определить сладость арбуза или дыни по внешним признакам Когда лучше покупать арбузы и дыни Как правильно хранить арбуз и дыню Частые вопросы

Как выбрать спелый арбуз

Фото: iStock/Valeriy Lushchikov

Посмотрите на земляное пятно

Оцените кожуру

Возьмите арбуз в руки

Постучите по корке

Проверьте хвостик

Обратите внимание на форму

Как выбрать сладкую и спелую дыню

Фото: iStock/Gyro

Понюхайте плод

Нажмите на «носик»

Осмотрите хвостик и кожуру

Оцените вес

Как не купить испорченный арбуз или дыню

трещины, проколы, следы ударов;

мягкие участки на корке;

потемневшие мокрые пятна;

плесень возле хвостика;

липкую поверхность;

кислый, затхлый или бродильный запах;

следы подтёков и сока.

Фото: iStock/Taras Grebinets

Можно ли определить сладость арбуза или дыни по внешним признакам

Когда лучше покупать арбузы и дыни

Как правильно хранить арбуз и дыню

Фото: iStock/nito100

Частые вопросы

Как выбрать арбуз девочку и мальчика?

Правда ли, что сухой хвостик означает спелость?

Какой звук должен быть у спелого арбуза?

Почему дыня пахнет, но оказывается несладкой?

Можно ли покупать разрезанный арбуз?