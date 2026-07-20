Россиянам назвали мешающие похудению продукты
Одна из главных ошибок при похудении — делить продукты на плохие и хорошие. Об этом предупредили эксперты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества, пишет «Лента.ру».
Основа здорового питания — контроль за калорийностью, содержанием белков, жиров и углеводов (КБЖУ). Эксперты считают, что безопасный дефицит калорий может составлять до 20 процентов от суточной нормы. Такой режим позволяет медленно, но стабильно снижать вес, и результаты сохраняются надолго. Дефицит в 30–40 процентов приводит к быстрому похудению, но увеличивает риск возвращения веса.
Роскачество также отмечает, что многие россияне ошибочно полностью исключают жиры из рациона. Жиры содержат девять килокалорий на грамм, в то время как белки и углеводы — только четыре. Жиры важны для усвоения витаминов и производства гормонов. Важно не отказываться от них полностью, а следить за их количеством и качеством: уменьшить потребление жирного мяса, колбасы, полуфабрикатов, фастфуда и сладостей, заменив их на растительные масла, рыбу и орехи.
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