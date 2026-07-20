Россиянам назвали мешающие похудению продукты

20 июля 2026, 14:28

Роскачество: Полное исключение жиров из рациона — ошибка при похудении

Фото: iStock/JulijaDmitrijeva

Одна из главных ошибок при похудении — делить продукты на плохие и хорошие. Об этом предупредили эксперты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества, пишет «Лента.ру».