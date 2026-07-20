«Ты предал меня!»: психолог рассказал, как пережить измену и снова научиться доверять людям
Фраза «Ты предал меня!» нередко звучит как окончательный приговор отношениям. Однако за этим словом может скрываться гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Что на самом деле означает предательство, почему каждый человек воспринимает это по-своему и есть ли шанс восстановить отношения после затяжного кризиса?
В чем суть предательства?
Психолог и ACT-терапевт Иван Мыздриков в подкасте «Меня бесит» Студии Р1 рассказал, что предательство нельзя поставить в один ряд с обычными бытовыми конфликтами или нарушением договоренностей. Это понятие возникает тогда, когда происходящее буквально меняет взгляд на человека и заставляет переосмыслить сами отношения.
Послушать полный выпуск подкаста можно по ссылке.
По словам специалиста, ключевым моментом предательства становится фундаментальность нарушения и возникающий вопрос: как жить дальше?
Именно поэтому переживания оказываются настолько болезненными. Предательство затрагивает не отдельные ожидания, а саму основу доверия, словно перечеркивая все, что существовало раньше. Ощущение необратимости происходящего становится одной из главных причин столь тяжелой эмоциональной реакции.
Где проходит граница измены?
Одной из самых сложных особенностей предательства психолог называет его субъективность. Один человек считает изменой исключительно сексуальную связь, для другого болезненным становится эмоциональное сближение с кем-то на стороне, а кто-то воспринимает как измену даже мысли о другом человеке.
Именно поэтому универсального определения предательства не существует. То, что один человек воспринимает как непростительную измену, для другого может вовсе не оказаться нарушением границ.
«Эта граница проходит в сердце и душе конкретного человека. И тот, кого называют предателем, может вообще не чувствовать себя таковым», — отметил Мыздриков.
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По этой причине важно не ограничиваться самим словом «предательство», а выяснять, что именно человек вкладывает в это понятие. Без такого разговора взаимное непонимание и обиды лишь усиливаются.
Почему измена другого человека ударяет по самооценке?
Предательство причиняет боль не только потому, что разрушает отношения. Оно заставляет человека усомниться в собственной способности правильно оценивать людей и происходящее вокруг.
Возникают мучительные вопросы: как можно было ошибиться, почему тревожные сигналы остались незамеченными и как получилось довериться человеку, который оказался совсем не таким, каким представлялся раньше.
В результате удар приходится не только по отношениям, но и по самооценке, уверенности в себе и ощущению безопасности. Именно поэтому восстановление после подобного опыта требует времени, внутренних ресурсов и готовности постепенно возвращать доверие — прежде всего к самому себе.
Можно ли восстановить доверие после измены?
Рассказывая о возможности примирения, Иван Мыздриков приводит метафору японского искусства кинцуги, когда разбитую вазу не выбрасывают, а собирают заново с помощью золотого лака. После этого она приобретает новую ценность и становится уникальной.
«Даже после самых сложных ситуаций, когда нас предали, может произойти примирение. Это примирение потребует восстановления, перестройки. Нельзя будет сделать вид, что ничего не случилось», — объяснил психолог.
Специалист подчеркивает, что восстановить доверие возможно, однако прежним оно уже не станет. При этом новые отношения могут оказаться даже глубже старых, если оба человека готовы честно обсуждать случившееся и заново учиться доверять.
Такой путь вовсе не означает необходимость просто забыть произошедшее. Напротив, речь идет о готовности признать случившееся, разобраться в причинах и принять решение, есть ли желание строить новые отношения на месте прежних.
Как пережить предательство?
Психолог советует прежде всего дать себе время. Не стоит требовать от себя мгновенного прощения или пытаться подавить боль. Гнев, разочарование и обида — естественная реакция на происходящее.
Не менее важно не делать поспешных выводов. Поскольку само понятие предательства остается субъективным, полезно попытаться понять, что именно произошло и действительно ли ситуация означает окончательный разрыв.
Еще одним шагом может стать честный разговор с человеком, которого считают предателем. Иногда оказывается, что он вовсе не вкладывал в свои поступки того смысла, который увидела другая сторона. Однако для такого диалога необходимы смелость и готовность услышать друг друга.
Специалист также предлагает отделять поступок человека от его личности. Совершивший предательство не обязательно остается «предателем» навсегда, если готов меняться и работать над собой. В то же время сохранять отношения, в которых доверие окончательно разрушено и не восстанавливается, также не следует.
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Особое значение имеет поиск внутренней опоры. Предательство подрывает доверие к окружающим, но важно не потерять доверие к себе и помнить, что чужой выбор не является вашей ответственностью.
Завершая разговор, психолог вновь возвращается к образу кинцуги:
«Японские вазы разбивают, а потом собирают и склеивают золотым лаком. Они становятся крепче и уникальнее».
По словам Мыздрикова, жизнь оказывается значительно сложнее привычных афоризмов о том, что однажды предавший обязательно предаст снова. Иногда после тяжелого разрыва действительно удается построить новые отношения, а иногда единственно правильным решением становится расставание. В любом случае человеку важно честно ответить себе на вопрос, готов ли он снова учиться доверять, ведь именно этот выбор может стать первым шагом к исцелению.