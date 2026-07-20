20 июля 2026, 12:27

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Фраза «Ты предал меня!» нередко звучит как окончательный приговор отношениям. Однако за этим словом может скрываться гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Что на самом деле означает предательство, почему каждый человек воспринимает это по-своему и есть ли шанс восстановить отношения после затяжного кризиса?





Содержание В чем суть предательства? Где проходит граница измены? Почему измена другого человека ударяет по самооценке? Можно ли восстановить доверие после измены? Как пережить предательство?

В чем суть предательства?

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Где проходит граница измены?

«Эта граница проходит в сердце и душе конкретного человека. И тот, кого называют предателем, может вообще не чувствовать себя таковым», — отметил Мыздриков.

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Почему измена другого человека ударяет по самооценке?

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Можно ли восстановить доверие после измены?

«Даже после самых сложных ситуаций, когда нас предали, может произойти примирение. Это примирение потребует восстановления, перестройки. Нельзя будет сделать вид, что ничего не случилось», — объяснил психолог.

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Как пережить предательство?

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