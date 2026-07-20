Жительницы Новосибирска чаще всего выходят замуж в возрасте 22–24 лет
В Новосибирской области в текущем году женщины чаще всего выходят замуж в возрасте 22–24 лет, а мужчины женятся чуть позже — в 23–25 лет. Такие данные предоставили в региональном управлении по делам ЗАГС.
По информации Om1 Новосибирск, самым распространенным возрастом для разводов в регионе среди мужчин стал 36–38 и 43 года, а среди женщин — 36–40 лет.
«В ЗАГСе отказали в предоставлении сведений о количестве зарегистрированных браков и разводов, поскольку сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния относятся к информации с ограниченным доступом и не подлежат раскрытию», — отметили в издании.
При этом 26.06.2026 в Новосибирской области зарегистрировали брак 180 пар. В этот день все отделы ЗАГС работали в усиленном режиме. Дата вызвала большой интерес благодаря своей симметрии. Так, сразу три шестерки символизируют любовь, гармонию и семейное благополучие. Кроме того, сумма всех чисел равна восьми и означает знак бесконечности, который ассоциируется с вечной любовью и счастьем, уточнили в ЗАГСе.