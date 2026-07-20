Жительницы Новосибирска чаще всего выходят замуж в возрасте 22–24 лет

20 июля 2026, 13:17

Фото: iStock/alenaZ0509

В Новосибирской области в текущем году женщины чаще всего выходят замуж в возрасте 22–24 лет, а мужчины женятся чуть позже — в 23–25 лет. Такие данные предоставили в региональном управлении по делам ЗАГС.





По информации Om1 Новосибирск, самым распространенным возрастом для разводов в регионе среди мужчин стал 36–38 и 43 года, а среди женщин — 36–40 лет.





«В ЗАГСе отказали в предоставлении сведений о количестве зарегистрированных браков и разводов, поскольку сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния относятся к информации с ограниченным доступом и не подлежат раскрытию», — отметили в издании.