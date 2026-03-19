«Вы мужа отправили голым в мусорном пакете»: Адвокат Тиммы обратилась к Седоковой
Адвокат семьи Тиммы на суде высказала сомнения в достоверности слов Седоковой
На очередном судебном заседании по делу об имуществе баскетболиста Яниса Тиммы его адвокат Маргарита Гаврилова высказалась в адрес экс-супруги спортсмена, певицы Анны Седоковой. Слова защитницы приводит Super.
Отмечается, что Седокова не присутствовала на заседании. Гаврилова охарактеризовала разбирательство как сложное.
«Первое, что я бы у неё [Седоковой] спросила: став безумно богатой женщиной, вас не мучают по ночам кошмары о том, что вы мужа отправили голым в мусорном пакете?», — задалась вопросом Маргарита.Кроме того, адвокат предположила, что певица могла выдумать историю о пережитом в детстве насилии. В качестве аргумента защитница напомнила о похожей ситуации с бывшей женой Тиммы Саной Ошей — баскетболист ранее помог придать тот случай огласке.
