«Вы мужа отправили голым в мусорном пакете»: Адвокат Тиммы обратилась к Седоковой

19 марта 2026, 18:25

Адвокат семьи Тиммы на суде высказала сомнения в достоверности слов Седоковой

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

На очередном судебном заседании по делу об имуществе баскетболиста Яниса Тиммы его адвокат Маргарита Гаврилова высказалась в адрес экс-супруги спортсмена, певицы Анны Седоковой. Слова защитницы приводит Super.





Отмечается, что Седокова не присутствовала на заседании. Гаврилова охарактеризовала разбирательство как сложное.

«Первое, что я бы у неё [Седоковой] спросила: став безумно богатой женщиной, вас не мучают по ночам кошмары о том, что вы мужа отправили голым в мусорном пакете?», — задалась вопросом Маргарита.