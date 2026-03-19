«Неприятно»: адвокат рассказала, как Седокова переживает судебные разбирательства
Адвокат Анны Седоковой прокомментировала состояние певицы на фоне судебных разбирательств с родственниками Яниса Тиммы. Об этом сообщает Super.
После очередного заседания, прошедшего в одном из столичных судов, представитель артистки Татьяна Стукалова пообщалась с журналистами.
По её словам, Седокова тяжело переживает происходящее, поскольку участие в подобных процессах само по себе является серьёзным стрессом.
Адвокат отметила, что такие ситуации неприятны для любого человека, особенно когда речь идёт о личных и чувствительных обстоятельствах.
Так, защита дала понять, что эмоциональное состояние певицы напрямую связано с продолжающимися судебными спорами.
