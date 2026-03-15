Адвокат рассказал, какое наказание грозит за подглядывание в соседскую дверь
Россиянам может грозить уголовная ответственность, если они решат подглядеть за соседями через замочную скважину и приоткрытую дверь. Об этом изданию «Абзац» сообщил адвокат Александр Зорин.
Он пояснил, что в российском законодательстве существует статья, защищающая неприкосновенность частной жизни. Если пострадавший сможет доказать систематическое нарушение его личного пространства, регулярный сбор данных и использование технических средств для слежки, обвиняемым могут назначить штраф в размере от 200 тысяч рублей или лишение свободы.
По словам адвоката, если подглядывание произошло за несовершеннолетним и информация о произошедшем была распространена, срок лишения свободы может увеличиться до пяти лет. При этом важно различать: если человек увидел что-то один раз случайно, это не считается умышленным нарушением. Однако если были предприняты целенаправленные действия, то это будет квалифицироваться как умышленное нарушение, заключил Зорин.
