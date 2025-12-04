В Московской области приняли закон о профилактике абортов

04 декабря 2025, 15:57

оригинал Фото: iStock / peakSTOCK

Депутаты Мособлдумы приняли закон о профилактике абортов. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.





Нововведение предусматривает создание центров поддержки женщин в трудной жизненной ситуации, информирование о негативном влиянии аборта на организм, а также проведение по желанию женщины УЗИ с демонстрацией сердцебиения эмбриона.

«Новый закон направлен на профилактику искусственного прерывания беременности. Важно, чтобы были задействованы все инструменты, способные помочь женщине сделать выбор в пользу жизни ребёнка. Мы прописали в законе эффективные меры, которые уже работают. Это, в частности, создание центров и кабинетов медико-социальной помощи женщинам. У нас в регионе открыто 40 таких кабинетов и шесть центров. Помимо этого, закон запрещает склонять женщину к прерыванию беременности», – отметил Брынцалов.

«Только за девять месяцев этого года почти 60% пришедших на аборт женщин в итоге встали учёт по беременности. Сотни мальчишек и девчонок получили шанс на будущее. Это огромная победа. Перед нами стоит поставленная президентом задача улучшать демографическую ситуацию, создавать комфортные условия для создания семей», – добавил спикер.