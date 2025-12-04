В Московской области приняли закон о профилактике абортов
Депутаты Мособлдумы приняли закон о профилактике абортов. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Нововведение предусматривает создание центров поддержки женщин в трудной жизненной ситуации, информирование о негативном влиянии аборта на организм, а также проведение по желанию женщины УЗИ с демонстрацией сердцебиения эмбриона.
«Новый закон направлен на профилактику искусственного прерывания беременности. Важно, чтобы были задействованы все инструменты, способные помочь женщине сделать выбор в пользу жизни ребёнка. Мы прописали в законе эффективные меры, которые уже работают. Это, в частности, создание центров и кабинетов медико-социальной помощи женщинам. У нас в регионе открыто 40 таких кабинетов и шесть центров. Помимо этого, закон запрещает склонять женщину к прерыванию беременности», – отметил Брынцалов.Он привёл данные статистики о том, что количество абортов в государственных медучреждениях за последние семь лет снизилось более чем вдвое. По словам парламентария, в Подмосковье специалисты консультируют женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Речь идёт о моральной поддержке, психологическом сопровождении и информировании о помощи беременным и матерям с детьми.
«Только за девять месяцев этого года почти 60% пришедших на аборт женщин в итоге встали учёт по беременности. Сотни мальчишек и девчонок получили шанс на будущее. Это огромная победа. Перед нами стоит поставленная президентом задача улучшать демографическую ситуацию, создавать комфортные условия для создания семей», – добавил спикер.Он поручил профильному комитету Мособлдумы обсудить в первом квартале следующего года дополнительные механизмы по регулированию сферы.