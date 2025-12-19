Экономист заявил о риске отказа в ипотеке россиянам, претендующим на её списание

19 декабря 2025, 01:01

Экономист Сафонов: Банки могут перестать выдавать ипотеки семьям с детьми

Фото: iStock/Evkaz

Банки могут перестать выдавать ипотеки семьям, которые потенциально смогут претендовать на её списание. Так считает доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.





Напомним, ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что в России необходимо рассмотреть возможность списания долга по ипотеке семьям, в которых родился четвёртый ребёнок.



Сафонов считает, что поощрение рождения детей через списание ипотеки является сделает демографическую политику более целенаправленной. Тем не менее реализовать такие меры будет сложно.





«Ипотечные долги принадлежат банкам, которые не станут списывать их самостоятельно. Банки могут начать отказывать даже тем, кто планирует всего двоих детей, из-за будущих рисков», — заявил профессор в разговоре с «Москвой 24».