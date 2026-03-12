«Случайно оказался в тюрьме»: Адвокат рассказал, за какие цветы весной грозит уголовная ответственность
Адвокат Воропаев: тюрьма грозит за сорванные растения из Красной книги
Сбор растений в весенний период может быть квалифицирован как правонарушение или преступление.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» объяснил, что юридические последствия наступают в случаях, когда объектом посягательства выступают растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации или соответствующего субъекта, а также те, которые растут на территории особо охраняемых природных территорий (заповедники, национальные парки и т.д.).
«Под особую охрану государства попадают редкие и исчезающие виды, в том числе так называемые "первоцветы": подснежник,
ландыш, шафран, хохлатка, цикламен, кандык кавказский, ветреница, печёночница и другие», — сказал он.
По словам эксперта, ответственность за противоправные действия в отношении редких растений дифференцируется в зависимости от тяжести деяния.
«Административная ответственность наступает за сам факт уничтожения, сбора или оборота редких растений без цели сбыта. Здесь предусмотрены штрафы в размере от 2 500 до 5 000 рублей. Уголовная ответственность может грозить не только за массовый сбор, но и за единично сорванный стебель», — отметил адвокат.
Он добавил, что в отношении особо ценных видов растений или тех, которые находятся на особо охраняемой природной территории, совершение деяния автоматически повышает общественную опасность.
«Максимальная санкция — лишение свободы на срок до 4 лет (со штрафом или без такового). Если преступление совершено группой лиц, то возможно лишение свободы на срок до 6-9 лет. Судебная практика показывает, что реальное лишение свободы назначается нечасто, однако возбуждение уголовного дела и сам факт судимости являются обычной практикой», — резюмировал Воропаев.