«Случайно оказался в тюрьме»: Адвокат рассказал, за какие цветы весной грозит уголовная ответственность

12 марта 2026, 15:08

Адвокат Воропаев: тюрьма грозит за сорванные растения из Красной книги

Фото: iStock/sansara

Сбор растений в весенний период может быть квалифицирован как правонарушение или преступление.





Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» объяснил, что юридические последствия наступают в случаях, когда объектом посягательства выступают растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации или соответствующего субъекта, а также те, которые растут на территории особо охраняемых природных территорий (заповедники, национальные парки и т.д.).





«Под особую охрану государства попадают редкие и исчезающие виды, в том числе так называемые "первоцветы": подснежник,

ландыш, шафран, хохлатка, цикламен, кандык кавказский, ветреница, печёночница и другие», — сказал он.

«Административная ответственность наступает за сам факт уничтожения, сбора или оборота редких растений без цели сбыта. Здесь предусмотрены штрафы в размере от 2 500 до 5 000 рублей. Уголовная ответственность может грозить не только за массовый сбор, но и за единично сорванный стебель», — отметил адвокат.

«Максимальная санкция — лишение свободы на срок до 4 лет (со штрафом или без такового). Если преступление совершено группой лиц, то возможно лишение свободы на срок до 6-9 лет. Судебная практика показывает, что реальное лишение свободы назначается нечасто, однако возбуждение уголовного дела и сам факт судимости являются обычной практикой», — резюмировал Воропаев.