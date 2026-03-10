Юристы рассказали, когда начнут штрафовать за борщевик на даче

10 марта 2026, 10:25

РИА Новости: россияне начнут получать штрафы за борщевик на даче в начале лета

Фото: iStock/ElcovaLana

Россияне начнут получать штрафы за борщевик Сосновского и другие опасные растения на дачных участках в начале лета. Об этом сообщили РИА Новости юристы.