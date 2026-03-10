Юристы рассказали, когда начнут штрафовать за борщевик на даче
Россияне начнут получать штрафы за борщевик Сосновского и другие опасные растения на дачных участках в начале лета. Об этом сообщили РИА Новости юристы.
С 1 марта владельцы всех земельных участков будут обязаны бороться с опасными инвазивными растениями, заявила директор АНО «Академия современной юриспруденции» Елена Гринь. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы, которые для физических лиц составят от 20 до 50 тысяч рублей.
Управляющий партнер юридического бюро Zharov Group Евгений Жаров подчеркнул, что реальная угроза штрафов возникнет в мае-июне, во время вегетационного сезона, когда растения начнут активно расти и станут заметными. В этот период государственные органы начнут проводить проверки участков.
Эксперт отметил, что штраф будет наложен не за сам факт наличия борщевика на участке, а за отсутствие мер по его уничтожению. Основанием для проверки могут стать жалобы соседей, плановые рейды или мониторинг территории.
Советник юридической фирмы Intellect Дмитрий Абросимов уточнил, что размер штрафа может варьироваться в зависимости от наличия в регионе собственного закона, регулирующего борьбу с опасными растениями.
Читайте также: