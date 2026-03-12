Сорванный весной подснежник может обернуться для россиян тюрьмой
За сорванный весной подснежник россиянам может грозить тюрьма. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА» со ссылкой на юриста Евгения Мохнаткина.
Сбор подснежников, ландышей, крокусов и других цветов считается административным нарушением. Минимальный штраф составляет от 2,5 до пяти тысяч рублей.
Если правоохранители решат, что растения предназначались для продажи, наступает уголовная ответственность по статье 260.1 УК. Штраф в этом случае может достигать миллиона рублей, а срок лишения свободы — четырех лет. Если же действовала группа лиц — например, срывать цветы помогал друг, — наказание ужесточается до 6–9 лет тюрьмы.
Эксперт пояснил, что инспектор имеет право составить протокол даже за один сорванный стебель. При это покупка таких цветов законом пока не карается, а вот их сбор и последующая продажа — под строгим запретом.
Кроме того, придется возместить ущерб природе по специальным таксам за каждый уничтоженный побег.
Читайте также: