Агроном назвала лучшие культуры для посадки в 2026 году
В текущем сезоне лучше всего высаживать зеленые культуры, всевозможные корнеплоды и овощи. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала агроном Октябрина Ганичкина.
По словам эксперта, в текущем году наиболее подходящими культурами для выращивания на участке будут картофель, капуста, тыква, кабачки и лук. Для улучшения плодородия почвы рекомендуется использовать жидкие комплексные удобрения, такие как торфяной компост.
Владельцам теплиц следует уделить внимание их очистке. Агроном советует применять карбофос для борьбы с вредителями. При выборе семян важно обращать внимание на их всхожесть и силу роста, а также на способность давать большое количество здоровых растений, заключила Ганичкина.
