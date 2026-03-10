Агроном назвала лучшие культуры для посадки в 2026 году

10 марта 2026, 15:38

Агроном Ганичкина призвала выращивать картошку и лук в 2026 году

Фото: iStock/alicjane

В текущем сезоне лучше всего высаживать зеленые культуры, всевозможные корнеплоды и овощи. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала агроном Октябрина Ганичкина.