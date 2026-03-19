«Тревога и страх»: психолог назвал главное отличие панической атаки

19 марта 2026, 09:49

Психолог Крупин: причинами панических атак могут стать подавленные тревоги

Фото: iStock/Tero Vesalainen

При панической атаке возникают сильная тревога и страх при реальном отсутствии угрозы для жизни. Об этом рассказал клинический психолог Владимир Крупин.





По его словам, такое состояние характерно тем, что человек впадает в очень сильное состояние паники и тревоги. В этот момент он чувствует угрозу для жизни, которой на самом деле нет. Это главное отличие панической атаки от других подобных ощущений.



Крупин отметил, что причинами могут стать подавленные тревоги, избегание мыслей о волнующих вещах, а также совокупность факторов — алкоголь, недосып, ссоры и непростой жизненный период.





«Паническая атака теоретически может быть ведь и у здорового человека. Вопрос в её повторяемости. Если это действительно имеет повторяющуюся, цикличную последовательность, тогда это повод серьезно задуматься и обратиться к специалисту», — сказал Крупин в разговоре с RT.