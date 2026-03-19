«Как тебе не стыдно»: психолог назвала фразу родителей, которая ломает психику детей
Фраза «как тебе не стыдно», часто используемая родителями в отношении детей, формирует у ребенка чувство неуверенности в себе, которое может оставаться и во взрослом возрасте. Об этом рассказала психолог Кристина Мизерная.
Она пояснила, что стыд является одной из самых тяжелых эмоций для психики. Стыд направлен на личность человека целиком, а чувство вины связано с конкретным поступком.
«Вина говорит: "Ты сделал что-то неправильно". Стыд говорит: "С тобой что-то не так". Когда ребенок регулярно слышит "как тебе не стыдно", он редко воспринимает это как критику действия. Чаще он воспринимает это как оценку себя самого. Постепенно формируется ощущение, что он плохой, неправильный, недостаточно хороший для одобрения взрослых», — отметила Мизерная в разговоре с Life.ru.
Когда ребенок часто слышит эту фразу, он начинает бояться совершить проступок, скрывать свои промахи и придумывать оправдания. Со временем появляются внутренняя критика и неуверенность в себе, которая может стать хронической, предупредила специалист.
По словам Мизерной, ребенок может воспринимать критику родителей как оценку личности, а не действий. В этом случае может возникать страх потерять любовь взрослых. Тогда дети замыкаются, не хотят обсуждать свои ошибки и стараются избегать подобных разборов.
Психолог посоветовала заменить фразу «как тебе не стыдно» на объяснение того, что именно малыш сделал неправильно, не принижая его ценность как личности.