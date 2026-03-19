«Как тебе не стыдно»: психолог назвала фразу родителей, которая ломает психику детей

19 марта 2026, 10:24

Психолог Мизерная: фраза родителей «как тебе не стыдно» ломает психику детей

Фото: iStock/fizkes

Фраза «как тебе не стыдно», часто используемая родителями в отношении детей, формирует у ребенка чувство неуверенности в себе, которое может оставаться и во взрослом возрасте. Об этом рассказала психолог Кристина Мизерная.





Она пояснила, что стыд является одной из самых тяжелых эмоций для психики. Стыд направлен на личность человека целиком, а чувство вины связано с конкретным поступком.





«Вина говорит: "Ты сделал что-то неправильно". Стыд говорит: "С тобой что-то не так". Когда ребенок регулярно слышит "как тебе не стыдно", он редко воспринимает это как критику действия. Чаще он воспринимает это как оценку себя самого. Постепенно формируется ощущение, что он плохой, неправильный, недостаточно хороший для одобрения взрослых», — отметила Мизерная в разговоре с Life.ru.