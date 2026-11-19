19 ноября 2026, 12:14

Аналитик Муртазин: технологический сбор платят при ввозе товара в Россию

Фото: iStock/Pinkypills

С 1 декабря 2026 года в России начинают взимать технологический сбор со смартфонов, ноутбуков и телефонов. Это новый неналоговый платеж в федеральный бюджет. Его берут за каждую единицу электроники, ввезенной в Россию или произведенной здесь. Это не налог и не утильсбор: деньги пойдут на поддержку российской радиоэлектронной промышленности.





Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Радио 1» объяснил, как это работает и кого коснётся.





Сколько придётся доплатить

«Если мы берём смартфон, который сегодня на полке стоит 10 000 рублей, для него повышение цены будет очень заметным, это 10%. И в бюджетном сегменте это очень ощутимо. Если мы говорим про флагман, который стоит, например, 100 000 рублей, то там это уже не играет такой роли», — пояснил он.

Кто платит

«Производитель к ним отношения не имеет. Та компания, которая ввозит этот товар, должна воплотить технологический сбор», — отметил аналитик.

Российские производители тоже платят

Что пока не облагается

Что будет за неуплату

«На этом фоне технологический сбор — очень незаметная величина. Но в совокупности, когда мы говорим о том, что цены увеличиваются, это, конечно, влияет на людей, на их покупательную способность, и люди покупают более дешёвые товары, потому что, как раньше, они покупать уже не могут», — резюмировал Муртазин.