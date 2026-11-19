Смартфоны подорожают: что нужно знать о новом сборе с электроники и кого он коснется?
Аналитик Муртазин: технологический сбор платят при ввозе товара в Россию
С 1 декабря 2026 года в России начинают взимать технологический сбор со смартфонов, ноутбуков и телефонов. Это новый неналоговый платеж в федеральный бюджет. Его берут за каждую единицу электроники, ввезенной в Россию или произведенной здесь. Это не налог и не утильсбор: деньги пойдут на поддержку российской радиоэлектронной промышленности.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Радио 1» объяснил, как это работает и кого коснётся.
Сколько придётся доплатить
Сбор — фиксированный: примерно 1 000 рублей с устройства, независимо от его цены. Именно поэтому для бюджетных моделей надбавка ощутимее всего.
«Если мы берём смартфон, который сегодня на полке стоит 10 000 рублей, для него повышение цены будет очень заметным, это 10%. И в бюджетном сегменте это очень ощутимо. Если мы говорим про флагман, который стоит, например, 100 000 рублей, то там это уже не играет такой роли», — пояснил он.
Кто платит
Сбор платят при ввозе товара в Россию. Это делает либо сам производитель, либо компания-импортёр. Второй вариант особенно важен для техники, которую везут по параллельному импорту, — например, Apple.
«Производитель к ним отношения не имеет. Та компания, которая ввозит этот товар, должна воплотить технологический сбор», — отметил аналитик.
Российские производители тоже платят
Сбор касается и отечественных компаний — хотя изначально его представляли как меру поддержки российской электроники. Собранные деньги Минпромторг будет распределять между компаниями, которые уже получают господдержку.
Что пока не облагается
На комплектующие сбор не распространяется. Но, по словам эксперта, обсуждается его введение для оперативной памяти, внешних жёстких дисков и SSD — ведь это уже готовые товары для покупателя.
Что будет за неуплату
Правила пока прописаны размыто. Наказанием может стать штраф (размер не определён), приостановка продаж товара или даже его изъятие. Кроме того, не до конца решён вопрос, как ведомства будут обмениваться данными и контролировать уплату.
«На этом фоне технологический сбор — очень незаметная величина. Но в совокупности, когда мы говорим о том, что цены увеличиваются, это, конечно, влияет на людей, на их покупательную способность, и люди покупают более дешёвые товары, потому что, как раньше, они покупать уже не могут», — резюмировал Муртазин.