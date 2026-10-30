В Госдуме рассказали о том, как будет работать база IMEI-номеров смартфонов
С 1 марта 2027 года операторы связи получат возможность видеть IMEI-номера устройств в режиме онлайн и отключать те, что попали в чёрный список. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в своем канале на платформе MAX.
IMEI — уникальный 15-значный номер, который присваивают мобильным устройствам, работающим с сим-картой. Этот набор цифр прошивается сквозь все детали аппарата и позволяет однозначно идентифицировать его в сети оператора. Стереть или изменить IMEI-номер нельзя.
Боярский пояснил, что появится база легальных, «чистых» IMEI-номеров и тех, которые себя скомпрометировали. Последнюю группу операторы смогут отключать. По словам парламентария, ожидается, что нововведение значительно снизит количество преступлений и разбойных нападений, связанных с кражей мобильных устройств.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых мерах защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. В него, в частности, вошла норма о создании базы IMEI.
Читайте также: