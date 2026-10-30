В Госдуме рассказали о том, как будет работать база IMEI-номеров смартфонов

30 октября 2026, 00:38

Депутат Боярский: Операторы связи будут видеть IMEI-номера устройств в режиме онлайн

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

С 1 марта 2027 года операторы связи получат возможность видеть IMEI-номера устройств в режиме онлайн и отключать те, что попали в чёрный список. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в своем канале на платформе MAX.