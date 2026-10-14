Популярное чистящее средство оказалось опасным для смартфонов

14 октября 2026, 10:22

SlashGear: перекись водорода может повредить корпус и компоненты устройств

Фото: iStock/VladTeodor

Обычную перекись водорода нельзя применять для чистки смартфонов и ноутбуков. Об этом сообщает издание SlashGear.