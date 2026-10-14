Популярное чистящее средство оказалось опасным для смартфонов
Обычную перекись водорода нельзя применять для чистки смартфонов и ноутбуков. Об этом сообщает издание SlashGear.
Популярное в быту и медицине средство может испортить внешнее покрытие устройства, а при попадании внутрь — его компоненты. Авторы материала обратили внимание на то, что эта жидкость способна вызывать коррозию металлов. К тому же обычно в бутылке находится трехпроцентный раствор, поэтому преобладающая в нем вода может навредить внутренним деталям устройств.
Журналисты ссылаются на компанию Apple, которая прямо не рекомендует чистить свои гаджеты средствами с перекисью водорода. Dell, в свою очередь, советует слегка смачивать салфетку из микрофибры раствором такого спирта, предварительно выключив компьютер и отсоединив его от питания. Для внешних деталей гаджетов портал предлагает использовать специальные салфетки с 70-процентным изопропиловым спиртом.
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