Ревматолог рассказала, как не получить «синдром смартфонного мизинца»

27 октября 2026, 10:56

Ревматолог Кусевич: разминка позволит избежать деформации пальцев от смартфона

Фото: iStock/dikushin

Длительное использование смартфона одной рукой и привычка постоянно держать локоть согнутым могут привести к нарушениям чувствительности пальцев и их деформации. Снизить риск таких осложнений помогут регулярная смена положения рук, специальный держатель для телефона и упражнения для кистей. Об этом Москве 24 рассказала врач-ревматолог Дарья Кусевич.





Ранее Telegram-канал Baza сообщил о жалобах россиян на так называемый «синдром смартфонного мизинца» — искривление пальца, которое связывают с продолжительным удерживанием гаджета одной рукой.



По словам специалиста, причиной неприятных ощущений может быть не только постоянное давление на мизинец, но и нарушения в работе локтевого нерва. Они возникают, в частности, когда человек подолгу держит руку согнутой во время телефонных разговоров, набора сообщений или просмотра контента на экране.





«Из-за того, что мы долго держим локти в согнутом состоянии, когда фиксируем трубку возле уха во время разговора, что-то печатаем, скролим, развивается нейропатия локтевого нерва, который в том числе отвечает за чувствительность мизинца. В итоге в пальце может появиться ощущение покалывания, ползания мурашек, боль и онемение. Если долго игнорировать эти симптомы, дальше развивается деформация», — пояснила Кусевич.