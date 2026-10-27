Ревматолог рассказала, как не получить «синдром смартфонного мизинца»
Длительное использование смартфона одной рукой и привычка постоянно держать локоть согнутым могут привести к нарушениям чувствительности пальцев и их деформации. Снизить риск таких осложнений помогут регулярная смена положения рук, специальный держатель для телефона и упражнения для кистей. Об этом Москве 24 рассказала врач-ревматолог Дарья Кусевич.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о жалобах россиян на так называемый «синдром смартфонного мизинца» — искривление пальца, которое связывают с продолжительным удерживанием гаджета одной рукой.
По словам специалиста, причиной неприятных ощущений может быть не только постоянное давление на мизинец, но и нарушения в работе локтевого нерва. Они возникают, в частности, когда человек подолгу держит руку согнутой во время телефонных разговоров, набора сообщений или просмотра контента на экране.
«Из-за того, что мы долго держим локти в согнутом состоянии, когда фиксируем трубку возле уха во время разговора, что-то печатаем, скролим, развивается нейропатия локтевого нерва, который в том числе отвечает за чувствительность мизинца. В итоге в пальце может появиться ощущение покалывания, ползания мурашек, боль и онемение. Если долго игнорировать эти симптомы, дальше развивается деформация», — пояснила Кусевич.
Для профилактики подобных проблем врач рекомендует периодически менять положение локтевых суставов и держать смартфон двумя руками, чтобы уменьшить нагрузку на сухожилия. Дополнительно можно использовать специальные кольца или ремешки, которые крепятся к задней панели устройства и позволяют фиксировать его с помощью пальцев.
Полезным дополнением к повседневному уходу за кистями может стать лёгкая гимнастика. Специалист советует положить руку на ровную поверхность и поочерёдно поднимать и опускать пальцы, а затем плавно разводить их в стороны. Ещё одно упражнение предполагает осторожное надавливание одной ладонью на другую для мягкого растяжения сухожилий.
Если боль, онемение или другие неприятные ощущения уже появились, необходимо обратиться к врачу. Как отметила ревматолог, в некоторых случаях причиной проблем может быть недостаточная сила мышц, отвечающих за движения кисти. Тогда пациенту может потребоваться индивидуально подобранный комплекс упражнений для их укрепления.
При наличии таких нарушений важно избегать чрезмерных нагрузок. В частности, специалист предупредила о необходимости отказаться от подъёма тяжестей весом более трёх килограммов и использования эспандеров без соответствующих рекомендаций. По её словам, при слабости мышц интенсивная нагрузка на кисть способна усугубить состояние и спровоцировать деформацию пальцев.
Для коррекции уже сформировавшегося искривления мизинца может применяться специальный ортез, изготовленный с учётом индивидуальных особенностей кисти. По словам Кусевич, такие приспособления помогают выравнивать палец и могут выглядеть как ювелирные украшения.
При этом негативные последствия длительного использования смартфона одной рукой не ограничиваются мизинцем. Из-за постоянных движений большого пальца при наборе текста и прокручивании ленты может развиться ризартроз — поражение сустава у основания пальца. Оно сопровождается тянущими болевыми ощущениями, которые способны распространяться вверх по предплечью. При прогрессировании заболевания также возможна деформация большого пальца, заключила врач.