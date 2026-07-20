«Смена декораций»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на текущей неделе

20 июля 2026, 14:03

Синоптик Шувалов: в Москву и Подмосковье придут дожди и грозы

Фото: iStock/ABGlavin

Сегодняшние жаркие дни в столице подходят к концу. Уже с завтрашнего утра погоду начнет менять атмосферный фронт.





Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что регион вступает в период нестабильной погоды.





«Жаркие дни сегодня заканчиваются, регион вступает в период погодной лихорадки. Завтра, во вторник, фронтальная зона будет действовать на протяжении всего дня, принеся дожди и грозы. По всей области и температура ожидается 23—24 градуса», — отметил он.

«В пятницу на столицу обрушится активная фронтальная зона, поднимающаяся с юга. Дожди тоже зарядят на целый день. Впрочем, "погодная лихорадка" закончится на мажорной ноте. Уже в субботу и воскресенье в регион вновь вернется тепло», — сообщил Александр Шувалов.