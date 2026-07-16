Синоптик спрогнозировала возвращение дождливых дней в Москву

16 июля 2026, 14:49

Синоптик Позднякова: с 22 по 24 июля в Москве будут идти дожди

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

Вторая половина июля в столичном регионе начнется с комфортной погоды, однако уже в третьей декаде месяца вернутся дожди. Об этом рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.





В разговоре с URA.RU она уточнила, что в ближайшие дни в Москве и Подмосковье будет переменная облачность, но без осадков. В ночное время ожидается около +13...+18 °С, а днем столбики термометров покажут около +22…+27 °С. Однако уже начиная с последней декады июля погода станет неустойчивой, и практически ежедневно будут идти дожди.





«Самым дождливым в Москве и области станет период с 22 по 24 июля, когда погоду будет определять ложбина циклона, проходящего по северо-европейской части России. Циклон принесет с собой понижение температуры и увеличение облачности, которые сохранятся вплоть до 25 и 26 июля», — добавила Позднякова.