«Влияние антициклона»: Синоптик рассказал, сколько в Москве и области продержится теплая и солнечная погода

17 июля 2026, 15:45

Синоптик Шувалов: В Москву и Подмосковье вернется холод во вторник

Фото: iStock/arcady_31

Жителей Москвы и Подмосковья в ближайшие выходные ждёт настоящая погодная идиллия: солнце, тепло и полный штиль. По словам специалистов, страхи по поводу утреннего холода должны уйти на второй план, как и ожидание дождей.





Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в преддверии уикенда погода преподносит москвичам щедрый подарок: влияние антициклона обеспечит региону сразу два дня абсолютно ясного неба без единого шанса на осадки.





«Погода будет благоволить тем, кто любит солнце. Его ожидается даже с избытком. Безоблачная погода все два дня, достаточно прохладное утро в субботу, но днём уже 23—25°C, а в воскресенье вообще 26—28°C выше нуля. Никаких шансов на осадки, антициклон пресекает все попытки облаков развиться в этом небе», — сказал он.

«Очень хорошая погода, тихая, спокойная, безветренная или маловетренная. Идеальный антициклон продержится лишь до начала рабочей недели. В понедельник нужно будет собраться, а со вторника на среду в погоде наступят изменения: облачность увеличится, фронтальные разделы начнут подходить. Произойдёт переход к дождям, но это не принесёт слишком сильного понижения температуры», — успокоил Шувалов.