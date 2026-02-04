«Смена поколений»: Стало известно, как привлечь молодежь в науку

04 февраля 2026, 16:54

Ученый Зыков: молодым ученым нужны гранты и целевое финансирование

Фото: iStock/AnnaStills

8 февраля в России отмечается День науки — праздник, указ об основании которого подписал ещё Пётр I. Сегодня наука держится не только на признанных академиках, но и на молодых исследователях. Их число растёт, но как сделать так, чтобы талантливые ребята шли в науку и оставались в ней?





Популяризатор науки, кандидат технических наук Дмитрий Зыков в беседе с «Радио 1» назвал главные проблемы и их ключевые решения.





Проблема №1: Интерес нужно будить в школе

«Медицинский факт заключается в том, что все серьёзные открытия совершаются до 45 лет. Для того, чтобы молодые развивали науку, нужно начинать этим заниматься в седьмом-восьмом классе, но здесь есть препятствия — тренд на упрощение школьной программы. Это совершенно бредовая история. Никто никогда не знает, что понадобится в жизни», — уверил Дмитрий Зыков.

Проблема №2: Невозможность перспектив из-за бытовых проблем





«Для этого нужны стажировка и мобильность. Несмотря на текущие сложности с международным обменом, контакты между учёными из разных стран сохраняются. Жильё — критически важный бытовой фактор. Научная карьера часто требует переезда, и жилищный вопрос встаёт ребром», — сказал эксперт.