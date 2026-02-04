«Смена поколений»: Стало известно, как привлечь молодежь в науку
Ученый Зыков: молодым ученым нужны гранты и целевое финансирование
8 февраля в России отмечается День науки — праздник, указ об основании которого подписал ещё Пётр I. Сегодня наука держится не только на признанных академиках, но и на молодых исследователях. Их число растёт, но как сделать так, чтобы талантливые ребята шли в науку и оставались в ней?
Популяризатор науки, кандидат технических наук Дмитрий Зыков в беседе с «Радио 1» назвал главные проблемы и их ключевые решения.
Проблема №1: Интерес нужно будить в школе
По мнению Зыкова, самая сложная задача — это ранняя профориентация. Наука консервативна, и ей нужна постоянная смена поколений.
«Медицинский факт заключается в том, что все серьёзные открытия совершаются до 45 лет. Для того, чтобы молодые развивали науку, нужно начинать этим заниматься в седьмом-восьмом классе, но здесь есть препятствия — тренд на упрощение школьной программы. Это совершенно бредовая история. Никто никогда не знает, что понадобится в жизни», — уверил Дмитрий Зыков.
Проблема №2: Невозможность перспектив из-за бытовых проблем
«Для этого нужны стажировка и мобильность. Несмотря на текущие сложности с международным обменом, контакты между учёными из разных стран сохраняются. Жильё — критически важный бытовой фактор. Научная карьера часто требует переезда, и жилищный вопрос встаёт ребром», — сказал эксперт.
Он отметил, что эта проблема понемногу решается с помощью социальной ипотеки для молодых учёных, например, в Подмосковье и Башкортостане. Также, по мнению Зыкова, важна поддержка исследований молодых ученых с помощью грантов и целевого финансирования. Это позволяет молодым учёным вести свои проекты и чувствовать востребованность.
Таким образом, для будущего российской науки необходима комплексная работа: сохранение фундаментального школьного образования для выращивания интереса и создание взрослых, практических условий — для удержания талантов в профессии.