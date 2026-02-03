Компания «Самоспас» модернизировала производство средств для работы на высоте
Компания «Самоспас» модернизировала производство, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Предприятие производит средства экстренной эвакуации людей из высотных зданий.
Производственно-складской комплекс и испытательный полигон компании запустили в Истре в 2024 году.
«На площадке работают сразу две компании по выпуску оборудования для спасения людей с высоты и для работы на высоте – «Самоспас» и «Венто». Их сотрудниками являются около 200 человек. Общий объём инвестиций в проект составил миллиард рублей. В прошлом году объём выпускаемой продукции «Самоспаса» превысил 3000 единиц», – уточнила Зиновьева.По словам зампреда, в этом году в рамках модернизации предприятие обновило парк станков и дополнило его фрезерным станком. Объём инвестиций в обновление составил 60 миллионов рублей.
Кроме того, «Самоспас» установил автомат продольного точения, который позволяет обрабатывать детали диаметром до 25 миллиметров посредством высокопроизводительных циклов и автоматической подачи заготовок. Автомат предназначен для серийного производства, то есть партии до 5000 единиц.
Как отметили в руководстве компании, внедрение новых технологических решений позволит увеличить выпуск продукции и снизить сроки поставки.