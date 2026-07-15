«Смена циклона на антициклон»: Синоптик рассказала о погоде в Москве и области

15 июля 2026, 14:52

Синоптик Позднякова: Москву и Подмосковье накроет летний зной

Фото: istockphoto/Aerial

После затяжной пасмурной недели жителям столичного региона наконец улыбнётся погода. Специалисты утверждают, что в Москву и область придет знойное лето.





Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, что грядущие выходные станут настоящей «паузой» от дождей: в Москву и область придёт антициклон, который принесёт комфортное тепло, малооблачное небо и рекордное количество кислорода. Впрочем, перед этим стоит пережить небольшое похолодание и сильный ветер.





«Сегодняшний день уже радует москвичей вполне приятными показателями. Несмотря на облачность, столбики термометров достигнут привычных для июля значений. Максимальная температура будет в пределах 22—24°. Это нормальная для этих чисел июля температура воздуха», — пояснила она.

«Завтра сохраняется вероятность небольшого дождя, который пройдет локально. Порывы ветра будут достигать 12—15 м/с, потому что мы окажемся на периферии антициклона. В Москве максимальная температура ожидается 20—22°, по области 20—25°», — предупредила специалист.

«В пятницу, субботу и воскресенье погоду будет определять антициклон, а это значит, что при переменной облачности осадков у нас не ожидается. Минимальная температура в Москве ожидается 12—14°, по области 11—16°C; дневная температура в пятницу 21—23°, по региону 20—25°C», — уточнила Позднякова.