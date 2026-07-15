«Смена циклона на антициклон»: Синоптик рассказала о погоде в Москве и области
Синоптик Позднякова: Москву и Подмосковье накроет летний зной
После затяжной пасмурной недели жителям столичного региона наконец улыбнётся погода. Специалисты утверждают, что в Москву и область придет знойное лето.
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, что грядущие выходные станут настоящей «паузой» от дождей: в Москву и область придёт антициклон, который принесёт комфортное тепло, малооблачное небо и рекордное количество кислорода. Впрочем, перед этим стоит пережить небольшое похолодание и сильный ветер.
«Сегодняшний день уже радует москвичей вполне приятными показателями. Несмотря на облачность, столбики термометров достигнут привычных для июля значений. Максимальная температура будет в пределах 22—24°. Это нормальная для этих чисел июля температура воздуха», — пояснила она.
По словам эксперта, завтрашний день сулит ветер и локальные дожди, это связано с тем, что регион окажется на периферии антициклона.
«Завтра сохраняется вероятность небольшого дождя, который пройдет локально. Порывы ветра будут достигать 12—15 м/с, потому что мы окажемся на периферии антициклона. В Москве максимальная температура ожидается 20—22°, по области 20—25°», — предупредила специалист.
Позднякова отметила, что с пятницы характер погоды кардинально изменится. Антициклон определит погоду на три дня подряд: осадков не ожидается, а небо станет переменным. Единственное, что стоит учесть жителям столицы, — прохладные ночи в пятницу.
«В пятницу, субботу и воскресенье погоду будет определять антициклон, а это значит, что при переменной облачности осадков у нас не ожидается. Минимальная температура в Москве ожидается 12—14°, по области 11—16°C; дневная температура в пятницу 21—23°, по региону 20—25°C», — уточнила Позднякова.
К субботе и воскресенью ночи станут заметно теплее, а дневные показатели будут радовать по-настоящему летним зноем, но без изнуряющей духоты. Татьяна Позднякова дала москвичам настоятельную рекомендацию, отметив, что после череды серых дней природа даёт уникальную возможность восстановить силы.