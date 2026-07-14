Синоптик предупредил о мощных ливнях на Дальнем Востоке из-за супертайфуна «Бави»
На этой неделе Дальний Восток ожидают аномальные осадки из-за остатков супертайфуна «Бави». Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Напомним, что масштабное погодное явление обрушилось на страны Восточной Азии, вызвав там серьёзные бедствия, а теперь его остатки идут на российские регионы. По словам Шувалова, мощные ливни затронут Приморский и Хабаровский края, а также часть Сахалина.
Ожидается, что в отдельных районах Приморья за сутки может выпасть до 120–140 миллиметров осадков. На юге Хабаровского края и в восточной части региона ожидаются интенсивные дожди — от Хабаровска до Охотска. Шувалов предупредил, что подтопления на Дальнем Востоке могут появиться уже вечером 14 июля. По предварительной оценке, два последующих дня также пройдут с пасмурной погодой.
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