В Кузбассе погода на первой половине недели будет жаркой
В Кузбассе первая половина текущей недели будет жаркой. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Кемеровский гидрометцентр.
«Завтра ночью, 10 июня, температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, местами до +16 градусов. Также ночью польют ливни. Днем воздух прогреется от +21 до +26 градусов», — говорится в сообщении.
В среду, 11 июня ночью ожидается до 16 градусов, а днем местами — до 30 градусов. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. 12 июня такая температура сохранится. При этом на юге региона местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы.
Тем временем в Москве до конца дня 9 июня может выпасть до 20 мм осадков. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову.
«После 14:00 ждем прохождения холодного фронта. С ним пройдут дожди, местами сильные, прогремит гроза и даже град. Местами может выпасть до 20 мм осадков. Температура воздуха успеет повыситься до 29 градусов. Завтра уже жары не будет», — рассказала Позднякова.
Днем 10 июня в столице ожидается до +22 градусов. Осадков не будет.
При этом синоптик добавила, что в праздничные выходные температура воздуха в Москве будет ниже нормы на пару градусов.