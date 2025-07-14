Сменил фамилию и увёл чужую жену: какой была жизнь Александра Митты и почему он умирал в хосписе
14 июля в возрасте 92 лет умер народный артист России, кинорежиссер Александр Митта. О его смерти сообщил сын. Среди главных работ режиссера — фильм-катастрофа «Экипаж», телесериал «Граница. Таёжный роман» и «Гори, гори моя звезда». Чем еще запомнился Митта и что стало причиной его ухода, расскажет «Радио 1».
Биография Александра МиттыЗнаменитый режиссёр Александр Митта изначально носил фамилию Рабинович. Он родился 28 марта 1933 года в интеллигентной московской семье еврейского происхождения. Судьба его матери сложилась трагично — она провела долгие годы в сибирских лагерях и ушла из жизни, когда Александр был ещё совсем маленьким. Воспитанием сына занимался отец, который долго не решался на второй брак.
С раннего возраста Александр проявлял разнообразные таланты: он увлекался живописью, сам рисовал и мечтал посвятить себя искусству. После окончания школы будущий режиссёр поступил в художественное учебное заведение, но вскоре был отчислен — преподаватели не верили в его творческий потенциал. Не желая останавливаться, Александр продолжил обучение в инженерно-строительном институте, где его наставником стал выдающийся архитектор и конструктивист Константин Мельников. Завершив учёбу в 1955 году, Рабинович отказался работать по специальности. Вместо этого он нашёл себя в графике: сначала создавал карикатуры для журнала «Крокодил», а затем иллюстрировал детские издания, включая «Весёлые картинки».
Когда Александр представил свои работы редактору, тот оценил их, но отказался публиковать, отметив, что фамилия «Рабинович» для сатирического издания — это чересчур. В результате, в 1955 году Александр Рабинович стал Александром Миттой.
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Карьера Александра МиттыКарьера Александра Митты в кино стартовала в 1961 году с его дипломного проекта. В сотрудничестве с однокурсником Алексеем Салтыковым он создал на студии «Мосфильм» фильм «Друг мой, Колька!», основанный на пьесе Александра Хмелика, который впоследствии стал известным создателем «Ералаша». Эта мелодрама о школьниках и их проблемах неожиданно для всех вошла в число самых популярных фильмов 1961 года, собрав почти 24 миллиона зрителей по всему Советскому Союзу в период с мая по декабрь.
В 1969 году Митта решил попробовать себя в новой роли и впервые вышел на экран как актёр, сыграв интеллигентного Владика в фильме Марлена Хуциева «Июльский дождь». Тематика подростков продолжала оставаться в центре его внимания. В 1972 году он вновь обратился к этой теме в картине «Точка, точка, запятая…», для которой сам написал сценарий. Этот фильм принёс ему международные награды на фестивале в Солерно. За ним последовали такие работы, как «Москва, любовь моя», сказка «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», трагикомедия «Гори, гори, моя звезда» и один из ключевых фильмов в его карьере — катастрофа «Экипаж».
Одной из ключевых работ Митты стал фильм «Шаг», созданный в рамках советско-японского сотрудничества. Затем режиссёр приступил к созданию масштабного проекта «Затерянный в Сибири» — британско-советской драмы о судьбе английского археолога, попавшего в сталинский лагерь. Этот фильм стал последним в его карьере перед десятилетним перерывом. В течение этого времени Митта не снимал новых картин, но активно путешествовал, изучая западный кинематограф и преподавая режиссуру в США и Европе.
В начале 2000-х годов режиссёр вернулся к работе с сериалом «Граница. Таёжный роман», который принёс ему Государственную премию РФ в 2002 году. Вскоре последовали новые проекты — криминальная драма «Раскалённая суббота» и многосерийный фильм «Лебединый рай», демонстрирующие разнообразие его творческого подхода. Одним из последних проектов Митты стал фильм «Шагал — Малевич», выпущенный в 2013 году и посвящённый жизни Марка Шагала в Витебске. Эта картина погружает зрителя в мир искусства, рассказывая о противостоянии двух великих художников.
В середине 2010-х годов Митта отошёл от активных съёмок, но несколько раз выступал в роли продюсера. Например, летом 2022 года легендарный фильм «Экипаж» вновь вышел на большие экраны в полностью отреставрированном варианте. Кстати, ремейк Николая Лебедева пришёлся по душе Митте.
Личная жизнь Александра МиттыИзбранницей режиссёра стала Лилия Майорова, ради которой он сделал непростой шаг — фактически увёл её из семьи. На тот момент Лилия была замужем за журналистом Игорем. Слухи о возникшем романе быстро распространились. В итоге законный супруг Лилии решил разобраться с соперником и пришёл к нему в коммунальную квартиру. После их встречи муж Лилии был уверен, что на этом всё закончится — он полагал, что увлечение жены вскоре утихнет. Однако чувства оказались сильнее — Майорова сделала выбор в пользу Александра и переехала к нему.
Развод затянулся на два года, и всё это время у Лилии и Александра уже была семья: у пары родился сын Евгений. В дальнейшем он стал известным художником, чьи работы выставляются как в России, так и за границей в частных и государственных коллекциях. Со временем семья Митты получила собственное жильё на Малой Грузинской, чему способствовал давний друг Александра — Владимир Высоцкий. Он и его жена Марина Влади часто навещали режиссёра.
В ноябре 2022 года Александр Наумович пережил тяжёлую утрату — скончалась его супруга Лилия Майорова. В марте 2023 года он отметил свой 90-летний юбилей, однако уже в начале июля появились сообщения о его госпитализации.
Проблемы со здоровьем Александра МиттыОсенью 2023 года Александр Наумович вновь оказался в центре внимания из-за проблем со здоровьем. В ноябре он был экстренно госпитализирован после резкого ухудшения состояния. По словам его помощника, режиссёр самостоятельно вызвал скорую помощь, находясь дома. Изначально сообщалось о высокой температуре, но позже в Телеграм-каналах появились слухи о повторном инсульте.
Через несколько дней врачи приняли решение провести санацию бронхов, чтобы помочь режиссёру избавиться от мокроты в лёгких и улучшить дыхание. В конце ноября его перевели из реанимации в обычную палату, так как состояние улучшилось. Однако уже в начале декабря потребовалось интенсивное лечение из-за новых осложнений, и его вновь вернули в реанимацию. Через неделю режиссёр был переведён в неврологическое отделение.