14 июля 2025, 09:28

Александр Митта (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

14 июля в возрасте 92 лет умер народный артист России, кинорежиссер Александр Митта. О его смерти сообщил сын. Среди главных работ режиссера — фильм-катастрофа «Экипаж», телесериал «Граница. Таёжный роман» и «Гори, гори моя звезда». Чем еще запомнился Митта и что стало причиной его ухода, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Александра Митты Карьера Александра Митты Личная жизнь Александра Митты Проблемы со здоровьем Александра Митты Причина смерти Александра Митты

Биография Александра Митты

«Он столько меня позорил. Был жадным, вруном и нахалом»: Любовь Успенская «прошлась» по Илье Резнику

Карьера Александра Митты

Александр Митта (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)



Личная жизнь Александра Митты

Александр Митта (Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин)



Проблемы со здоровьем Александра Митты

Причина смерти Александра Митты