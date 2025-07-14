Фото в соцсетях без мужа: Полину Диброву заподозрили в разладе с супругом после его скандальных слов о Скарлетт Йоханссон

14 июля 2025, 06:37

Полину Диброву заподозрили в разладе с супругом из-за редких фото с Дмитрием

Дмитрий Дибров с супругой Полиной и детьми (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В апреле жена известного ведущего Полина Диброва встревожила подписчиков, когда объявила о невероятном «потрясении» перед поездкой в Индию. Некоторые предположили, что у нее случился разлад с Дмитрием. «Теория» стала набирать обороты среди фанатов, когда те заметили, что Полина перестала выкладывать фото с мужем. Об этом сообщает «СтарХит».





Пара состоит в браке с 2009 года и вместе воспитывает троих сыновей.



Диброва признавалась, что летит в Индию в надежде восстановиться после московской суеты. Не вдаваясь в детали, она рассказала, что первые пять дней путешествия были тяжелыми, и лишь потом она начала отдыхать, принимая жизненные «сюрпризы» как ценный опыт.





«Я думала, наконец поеду в Индию и наконец восстановлюсь. Прямо перед самым вылетом случилось невероятное потрясение в моей жизни. Об этом мало кто знает, если честно. Но сейчас я могу спокойно об этом говорить, потому что это уже пройдено, и Индия мне очень сильно помогла. (...) Честно говоря, я поняла, что все происходит именно тогда, когда должно происходить. И нужно быть готовым к разным сюрпризам», — поделилась она с подписчиками.