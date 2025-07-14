«Он столько меня позорил. Был жадным, вруном и нахалом»: Любовь Успенская «прошлась» по Илье Резнику
Любовь Успенская рассказала о многолетнем конфликте с Ильей Резником в беседе с Надеждой Стрелец для ее YouTube-канала.
Илья Резник создал для певицы такие композиции, как «Кабриолет», «На другом конце стола», «Кривые зеркала», «Россия» и другие. По словам Успенской, она не собиралась сотрудничать с поэтом, он ей буквально навязался из-за нехватки денег в США. Артистка подчеркнула, что в Штатах тексты Резника никому не были нужны, и тогда он обратился к ней за помощью.
Изначально тексты поэты были далеки от идеала, отметила Любовь. Однако песня «Кабриолет» в дальнейшем стала настоящим хитом. Тогда автор потребовал 25% от выручки с каждого концерта Успенской. Исполнительница заявила: в то время она мало выступала и не понимала, почему должна платить.
«Он столько меня позорил. Он очень жадный был до денег. Жадность погубила. Он, если бы не был таким жадным и таким вруном, обманщиком и нахалом, он бы мог со мной очень неплохо карьеру сделать», — добавила знаменитость.
Успенская заключила, что тексты Резника взяла по доброте душевной и помогла ему в карьере, а тот вел себя неблагодарно по отношению к ней.
*Запрещен в РФ