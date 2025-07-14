Сергей Соседов ушел недовольным с выступления Лазарева на «Славянском базаре»

14 июля 2025, 08:48

Сергей Лазарев (Фото: Telegram-канал @lazarev_official)

Музыкальный критик Сергей Соседов стал одним из зрителей фестиваля «Славянский базар», проходящего в Витебске, однако его впечатления от выступления Сергея Лазарева оказались крайне негативными. Об этом пишет Ura.ru.





Во время исполнения песен Лазаревым Соседов сначала закрыл уши руками, а затем и одну треть глаза. Спустя полчаса он не выдержал и покинул мероприятие, оставив корреспондентов в недоумении. По словам критика, его разочаровал звук на концерте.





«Очень плохой звук. К сожалению, я слышал только эхо какое-то. На конкурсе, когда выступали молодые исполнители, был отличный звук. А здесь я ничего не понимал: идет фон сплошной», — поделился Соседов.

«От дыма у меня начали слезиться глаза… А еще запах пиротехники напоминал мне о детских днях, когда стреляли пистонами», — добавил он.