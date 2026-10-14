«Смерть и беременность»: Россиянам раскрыли неожиданные значения частых сновидений
Психолог Прошина: собственая смерть снится к завершению старого этапа
Сновидения — это особая реальность, в которой человек сталкивается с образами и сюжетами, порой не поддающимися простому объяснению. Многие из них повторяются, вызывают сильные эмоции и оставляют ощущение значимости, однако их истинный смысл не всегда лежит на поверхности.
Психолог, астролог Ксения Прошина в беседе с «Радио 1» рассказала, что у определённых сновиденческих сюжетов есть символические трактовки и ассоциации.
«Когда мы видим во сне беременность, то это говорит о зарождении нового: идеи, проекта, этапа, внутренних изменений. Некоторые идеи, которые были в зачатке, теперь готовы родиться. То есть это означает какой-то новый этап или продолжение в виде новой деятельности», — сказала она.
По словам собеседницы, замужество во сне — это символ объединения двух противоположностей: мужского и женского. Это может показывать, что разрешились какие-то внутренние конфликты.
«То есть, например, женщина стала более лояльно относиться к мужчине или наоборот. Иногда это символизирует наши внутренние разные части (личности): они начинают больше друг друга понимать и объединяются», — объяснила Прошина.
Она подчеркнула, что собственная смерть снится, когда происходит глубокое завершение старого этапа.
«Это такая сильнейшая трансформация, когда человек перерождается, то есть отпускает прошлый опыт. Таким образом, сновиденческая смерть приводит к освобождению», — завершила собеседница.