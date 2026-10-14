«Смерть и беременность»: Россиянам раскрыли неожиданные значения частых сновидений

14 октября 2026, 18:21

Психолог Прошина: собственая смерть снится к завершению старого этапа

Фото: iStock/fizkes

Сновидения — это особая реальность, в которой человек сталкивается с образами и сюжетами, порой не поддающимися простому объяснению. Многие из них повторяются, вызывают сильные эмоции и оставляют ощущение значимости, однако их истинный смысл не всегда лежит на поверхности.





Психолог, астролог Ксения Прошина в беседе с «Радио 1» рассказала, что у определённых сновиденческих сюжетов есть символические трактовки и ассоциации.





«Когда мы видим во сне беременность, то это говорит о зарождении нового: идеи, проекта, этапа, внутренних изменений. Некоторые идеи, которые были в зачатке, теперь готовы родиться. То есть это означает какой-то новый этап или продолжение в виде новой деятельности», — сказала она.

«То есть, например, женщина стала более лояльно относиться к мужчине или наоборот. Иногда это символизирует наши внутренние разные части (личности): они начинают больше друг друга понимать и объединяются», — объяснила Прошина.

«Это такая сильнейшая трансформация, когда человек перерождается, то есть отпускает прошлый опыт. Таким образом, сновиденческая смерть приводит к освобождению», — завершила собеседница.