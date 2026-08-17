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Американский рэпер Канье Уэст мечтает встретиться с Владимиром Путиным

Канье Уэст мечтает встретиться с Владимиром Путиным во время визита в Россию
Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Канье Уэст хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своего предстоящего визита в страну. Об этом РИА Новости рассказала владелец и гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Субчева.



По её словам, рэпер уже несколько лет не скрывает своей симпатии к российскому президенту и давно мечтает лично с ним увидеться.

«Пока сложно сказать, с кем он встретится, но давняя мечта мистера Уэста — это встреча с нашим президентом Владимиром Путиным, о симпатии к которому он заявляет уже несколько лет», — сообщила Субчева.
Напомним, Канье Уэст должен выступить в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Оба концерта пройдут на «Газпром Арене».

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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