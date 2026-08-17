Американский рэпер Канье Уэст мечтает встретиться с Владимиром Путиным
Канье Уэст мечтает встретиться с Владимиром Путиным во время визита в Россию
Канье Уэст хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своего предстоящего визита в страну. Об этом РИА Новости рассказала владелец и гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Субчева.
По её словам, рэпер уже несколько лет не скрывает своей симпатии к российскому президенту и давно мечтает лично с ним увидеться.
«Пока сложно сказать, с кем он встретится, но давняя мечта мистера Уэста — это встреча с нашим президентом Владимиром Путиным, о симпатии к которому он заявляет уже несколько лет», — сообщила Субчева.Напомним, Канье Уэст должен выступить в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Оба концерта пройдут на «Газпром Арене».