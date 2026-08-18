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Стало известно, во сколько обойдётся приезд Канье Уэста в Россию

Пригожин оценил валовый сбор концертов Канье Уэста в 3–3,5 миллиарда рублей
Канье Уэст (Фото: Instagram* @kanyewest)

Продюсер Иосиф Пригожин оценил финансовые параметры возможного приезда Канье Уэста в Россию.



В беседе с Super Иосиф Игоревич заявил, что два концерта рэпера в Санкт-Петербурге, по его оценке, могут принести валовый сбор в 3-3,5 миллиарда рублей.

«Из них половина, как минимум, идёт на Канье Уэста, если не больше. Поэтому здесь арифметика понятная. То, что он пошёл [на переговоры], согласился — это здорово», — отметил продюсер.
Пригожин предупредил о рисках: даже подписанные соглашения не гарантируют, что концерты состоятся. К октябрю на артиста могут повлиять политические факторы и санкционные ограничения.

В то же время бизнесмен отметил положительные стороны визита. Приезд Уэста привлечёт туристов, в том числе иностранных, оживит гостиницы и рестораны. Иосиф Игоревич назвал событие хорошей «первой ласточкой» для культурного обмена.

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Ольга Щелокова

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