Стало известно, во сколько обойдётся приезд Канье Уэста в Россию

18 августа 2026, 14:49

Пригожин оценил валовый сбор концертов Канье Уэста в 3–3,5 миллиарда рублей

Канье Уэст (Фото: Instagram* @kanyewest)

Продюсер Иосиф Пригожин оценил финансовые параметры возможного приезда Канье Уэста в Россию.





В беседе с Super Иосиф Игоревич заявил, что два концерта рэпера в Санкт-Петербурге, по его оценке, могут принести валовый сбор в 3-3,5 миллиарда рублей.

«Из них половина, как минимум, идёт на Канье Уэста, если не больше. Поэтому здесь арифметика понятная. То, что он пошёл [на переговоры], согласился — это здорово», — отметил продюсер.