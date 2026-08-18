Рэпер Птаха объяснил важность концертов Канье Уэста для Санкт-Петербурга
Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) заявил, что концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге увеличит турпоток в город. Отмена выступления, по его словам, отпугнёт других звёзд мирового уровня от поездок в Россию.
В беседе с NEWS.ru Птаха назвал приезд Уэста хорошей новостью.
«Люди поедут в Петербург на большое шоу, отвлекутся, развеются. Город получит увеличение турпотока на два дня. Это же не только концерт. В нынешних реалиях привести артиста такого масштаба дорогого стоит. Организаторы — молодцы. Если запретить [концерт Уэста], то к нам вообще больше никто никогда не поедет», — подчеркнул Давид.По поводу договора Нуриев отметил: разговоры о необязательности подписанного контракта несостоятельны. В случае отмены учредители потеряют деньги за аренду, билеты и другие расходы. Критики же, по его мнению, останутся в стороне и не понесут ответственности за срыв события.