Рэпер Птаха объяснил важность концертов Канье Уэста для Санкт-Петербурга

18 августа 2026, 14:36

Давид Нуриев (Фото: Instagram* @ptahaoff)

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) заявил, что концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге увеличит турпоток в город. Отмена выступления, по его словам, отпугнёт других звёзд мирового уровня от поездок в Россию.





В беседе с NEWS.ru Птаха назвал приезд Уэста хорошей новостью.

«Люди поедут в Петербург на большое шоу, отвлекутся, развеются. Город получит увеличение турпотока на два дня. Это же не только концерт. В нынешних реалиях привести артиста такого масштаба дорогого стоит. Организаторы — молодцы. Если запретить [концерт Уэста], то к нам вообще больше никто никогда не поедет», — подчеркнул Давид.