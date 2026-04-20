«Смертельная ловушка»: Россиянам рассказали про опасность мебели в подъезде

20 апреля 2026, 12:34

Эксперт ЖКХ Мамчур: мебель в подъезде может привести к смерти

Старые лыжи, коляска у лифта, симпатичный комодик с цветами — для многих жильцов это привычные детали подъездного интерьера. Но официальный канал ГУ МЧС России по Московской области предупреждает: захламление путей эвакуации — не вопрос эстетики, а прямая угроза жизни. Штраф за такое нарушение достигает 3000 рублей, но цена вопроса может быть неизмеримо выше.





Руководитель регионального центра НП «ЖКХ-Контроль Московской области» Валерий Мамчур в беседе с «Радио 1» заявил, что практически в любом многоквартирном доме можно найти вещи, которым не место в общих коридорах. Велосипеды, коляски, коробки, мешки с барахлом, а иногда и старая мебель. Многие воспринимают это как мелкое неудобство, но ситуация гораздо серьёзнее.





«Люди считают, что подъезд — это продолжение их квартиры, и они могут себя вести, как захотят. Но на самом деле безобидный, на первый взгляд, комод или старый диван становятся смертельно опасными. Самый злой и коварный враг — это не пламя, а дым. Когда он заполняет подъезд, человек выбегает и ничего не видит, спотыкается об эти предметы, падает, разбивает голову, задыхается. Поэтому и случаются жертвы», — отметил он.

«Кто-то забыл и случайно окурок выбросил. Или же дети балуются петардами. И это всё загорается. К тому же, курение в подъездах — отдельное нарушение, но в связке с захламлением оно превращается в идеальные условия для быстрого распространения огня. Просьбы и объявления на дверях часто не работают. Управляющая компания обязана следить за порядком, но и её возможности ограничены», — объяснил Мамчур.