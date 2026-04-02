В Московской области стартовал строительный сезон на объектах ЖКХ

В Подмосковье начались строительные работы на объектах, реализуемых по региональной госпрограмме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Команда ведомства во главе с министром Кириллом Григорьевым провела рабочий выезд в муниципалитеты региона и проконтролировала ход работ.



Одной из точек стал Сергиев Посад. В этом году там завершат строительство новых очистных сооружений вместо старых, износ которых достиг 80%. Готовность всего комплекса составляет 70%. Работы идут по графику.



Одновременно проверили строительство очистных в селе Сватково. Оно стартовало в конце прошлого года.

«В этом году проведём 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вестись независимо от сезона, без прекращения предоставления жителям коммунальных услуг. На время их проведения ресурсы будут поступать в дома через переключение на близлежащие объекты», – сказал Григорьев.