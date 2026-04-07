Жители Павловского Посада подняли на личном приёме вопросы ЖКХ и благоустройства
Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Белоусов провёл личный приём граждан. Главными темами обсуждения стали вопросы ЖКХ и благоустройства, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
К Белоусову с бытовыми вопросами обратились шесть заявителей. Они подняли такие проблемы, как протечки кровли, замена инженерных сетей, капремонт многоквартирных домов.
«Так, житель села Рахманово пожаловался на громко работающий насос. Проживающие на улице Карповской просят огородить детскую площадку зелёными насаждениями. По каждому обращению приняты конкретные решения и намечены дальнейшие шаги», – рассказали в администрации.Заявителям разъяснили сроки текущего ремонта кровли. Он пройдёт в весенне-летний период этого года, как только установится хорошая погода. Уточнены сроки озеленения и благоустройства дворов.
Как отметили в пресс-службе, администрация расскажет о решениях, принятых по всем обращениям заявителей, и дальнейших шагах.
Записаться на личный приём можно по телефону: 2-99-05.