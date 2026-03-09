«Смертельный яд»: Ветеринар описала симптомы отравления кошек комнатными растениями
Ветеринар Сиротина: у кошек при отравлении текут слюни
Поедание комнатных растений кошками — проблема не только для флоры, но и для здоровья питомца. Часто отравление происходит незаметно для владельца, который находится на работе.
Ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» перечислила первые признаки интоксикации у питомцев.
«Симптомы могут быть разные. Во-первых, у кошки текут слюни. Могут быть расширенные зрачки, потеря координации: животное пошатывает, может пятиться назад. У кошки могут быть рвотные позывы и падать температура, потому что отравление вызывает понижение температуры», — сказала она.
Однако бывают ситуации, когда все заканчивается благополучно — организм самостоятельно эвакуирует яд. Специалист предупредила, что надеяться на авось нельзя, особенно если состояние ухудшается на глазах. При затрудненном дыхании, которое сигнализирует об отеке дыхательных путей, счет идет на минуты.
«Нужно срочно обратиться к специалисту. Есть препараты мгновенного действия, их вводят и тут же облегчают состояние. Иногда нужно вызвать рвоту, иногда срочно ввести кортикостероид, чтобы снять отек. Никакие самостоятельные меры не нужно принимать — везите животное в ближайшую ветклинику», — подчеркнула эксперт.