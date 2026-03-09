«Смертельный яд»: Ветеринар описала симптомы отравления кошек комнатными растениями

09 марта 2026, 09:41

Ветеринар Сиротина: у кошек при отравлении текут слюни

Фото: istockphoto/scaliger

Поедание комнатных растений кошками — проблема не только для флоры, но и для здоровья питомца. Часто отравление происходит незаметно для владельца, который находится на работе.





Ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» перечислила первые признаки интоксикации у питомцев.





«Симптомы могут быть разные. Во-первых, у кошки текут слюни. Могут быть расширенные зрачки, потеря координации: животное пошатывает, может пятиться назад. У кошки могут быть рвотные позывы и падать температура, потому что отравление вызывает понижение температуры», — сказала она.

«Нужно срочно обратиться к специалисту. Есть препараты мгновенного действия, их вводят и тут же облегчают состояние. Иногда нужно вызвать рвоту, иногда срочно ввести кортикостероид, чтобы снять отек. Никакие самостоятельные меры не нужно принимать — везите животное в ближайшую ветклинику», — подчеркнула эксперт.